'إسرائيل الكبرى' على الطاولة مجدداً ورفض تام لإقامة دولة فلسطينية

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥
٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش
'إسرائيل الكبرى' على الطاولة مجدداً ورفض تام لإقامة دولة فلسطينية
العالم
جدد وزيران في كيان الاحتلال الإسرائيلي الحديث عن ما يسمى بـ'إسرائيل الكبرى'، التي تشمل بمزاعمهم الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية تمتد من الفرات إلى النيل، في رؤية تنكر حق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأثار هذه المزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مقابلة مع قناة "i24" العبرية في 12 أغسطس الجاري، حين أكد ارتباطه الشديد برؤية "إسرائيل الكبرى"، وهو التصريح الذي أثار موجة واسعة من الاستنكار والرفض على المستويين العربي والدولي.

وفي إطار هذه الرؤية المثيرة للجدل، قال وزير الطاقة الإسرائيلي "إيلي كوهين"، إن هناك "ستكون دولة واحدة فقط بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وهي "دولة" الشعب اليهودي"، مما يعكس رفضا ضمنيا لأي وجود لدولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحتلة.

ووفق ما أوردته القناة السابعة العبرية، الأربعاء، جاءت الرؤية هذه، خلال مؤتمر عقد أمس الثلاثاء بالقدس الغربية لدعم الاستيطان في مجلس "بنيامين" الاستيطاني وسط الضفة الغربية المحتلة.

وفي اعتراضه على نية عدة دول أوروبية، بينها فرنسا وبريطانيا، الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي "إيلي كوهين" أن الرد الإسرائيلي على "من يسعون لإقامة دولة فلسطينية" هو فرض السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية).

ومضى كوهين قائلا "حتى عندما كنت وزيرا للخارجية في الفترة من 2022 إلى 2024، كنت دائما أؤكد أن فرض السيادة بالنسبة لي يأتي قبل توسيع اتفاقيات أبراهام للتطبيع مع الدول العربية."

إقرأ أيضا| نتنياهو يؤكد ارتباطة برؤية 'اسرائيل الكبرى' ويثير غضب هاتين الدولتين

والجدير بالذكر هو أن اتفاقيات أبراهام التي وُقعت في 15 سبتمبر 2020، شملت تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين، وسُميت بهذا الاسم من قبل البيت الأبيض، ثم انضم إليها لاحقا المغرب والسودان.

وتابع كوهين "أعمل أيضا على تعزيز السيادة قانونيا وعمليا من خلال إنشاء البنية التحتية للغاز وبناء محطات الطاقة في الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف: "ردا على الضغوط الدولية، يجب أن يكون واضحا للجميع أن بين نهر الأردن والبحر ستكون هناك دولة واحدة فقط، هي "دولة إسرائيل"، "دولة الشعب اليهودي"، حسب زعمه.

وأردف قائلا "على جميع الإسرائيليين، من اليمين إلى اليسار، أن يشكروا إخواننا في المستوطنات في يهودا والسامرة على مساهمتهم المهمة في أمن "الدولة"، وتطوير المستوطنات، وسعينا للوصول إلى مليون مستوطن يهودي في يهودا والسامرة".

هذا وبموازاة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، حيث أستشهد ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وأصيب نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18,500، وفقا لإحصائيات فلسطينية.

وفي كلمة ألقاها خلال احتفال بالموافقة على بناء 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، الثلاثاء، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستوطنين على مواصلة اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة، وألمح إلى قرب ضم الأراضي المحتلة.

من جانبه، أكد وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار، خلال المؤتمر ذاته، استمرار حكومته في توسيع الاستيطان.

وصف زوهار الاستيطان بأنه "شمعة مضيئة لنا"، مشيرا إلى أن الحكومة تتوهم لتوسيعه وتعزيزه في جميع أنحاء "أرض إسرائيل"، و أضاف"قد نقوم بذلك قريبا في غزة أيضا".

وتابع قائلا "مهمة فرض السيادة لا تقل أهمية عن الاستيطان، وعلينا تطبيق السيادة على كامل 'أرض إسرائيل' بحيث لا يبقى مواطنون من الدرجة الأولى والثانية. بمجرد تطبيق السيادة، سنكون قد أنجزنا شيئا حقيقيا".

وأكد زوهار بقوله "أعتقد أن إدارة ترامب تؤيد كثيرا فكرتنا، والهدف هو دفعها قدمًا مع الأمريكيين للحصول على دعمهم".

وعندما سُئل عن الضغوط الدولية، أجاب أن هذه الضغوط "لا تزعج ترامب، فهو قادر على منحنا الدعم للسيادة حتى في مواجهة تلك الضغوط، وآمل أن نتمكن من إتمام هذه الخطوة".

وتأتي هذه التصريحات في ظل عدوان إسرائيلي مستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث يواصل الاحتلال ارتكاب جرائم تشمل الإبادة والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف المجازر.

وقد خلفت هذه الحرب المدمرة أكثر من 62 ألف شهيد فلسطيني، ونحو 159 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة المئات.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

وهم 'إسرائيل الكبرى' خطر وجودي وتهديد للسلم والأمن الدوليين

وهم 'إسرائيل الكبرى' خطر وجودي وتهديد للسلم والأمن الدوليين

0% ...

آخرالاخبار

أعضاء مجلس الأمن يدعون لهدنة فورية غير مشروطة في غزة

أمين عام 'إيكو' يتباحث مع نائب الخارجية الايرانية للشؤون الاقتصادية

سفير إيران لدى اليابان يلتقي وزير الخارجية عراقجي

أوليانوف يعلن استئناف أنشطة وكالة الطاقة الذرية بحطة بوشهر النووية

قوات الاحتلال تواصل عمليات الإنزال بمنطقة جبل المانع بريف دمشق

الحاج حسين الخليل: لوضع حدّ للانبطاحة السياسية وإبعاد الجيش عن الفتنة

الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على مواقع في ريف دمشق

متحدث الخارجية الايرانية يلتقي السفير الصيني في طهران

'إسرائيل الكبرى' على الطاولة مجدداً ورفض تام لإقامة دولة فلسطينية

شاهد/بلا حبال ولا خوذة..إيراني يتحدى الجاذبية ويتسلق الجبال حافیاً!