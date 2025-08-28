أوليانوف يعلن استئناف أنشطة وكالة الطاقة الذرية بحطة بوشهر النووية

وفي رسالة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا)، كتب أوليانوف أن طهران أثبتت مجددًا أنها، حتى الآن، وبعد الهجمات العسكرية غير القانونية والمخزية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة، عضو مسؤول في الوكالة.

وكان عباس عراقجي، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، قد صرّح سابقًا في بيانٍ له بأن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران جاء بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك لمراقبة عملية استبدال الوقود في محطة بوشهر للطاقة النووية، وأنه لم يُعتمد بصورة نهائية أي نصٍّ للاتفاقية المتعلقة بإطار التعاون الجديد بين إيران والوكالة.

اقرأ وتابع المزيد:

كما صرّح كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية بجمهورية إيران الإسلامية، ردًا على سؤالٍ حول وضع عمليات تفتيش الوكالة للمنشآت النووية الإيرانية، بأن عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة لم تبدأ بعد في إيران.

وأضاف: "نحن نعمل وفقًا لقانون مجلس الشورى الإسلامي، وهو قانونٌ شفافٌ وصريحٌ للغاية. ويتواجد حاليًا عددٌ من مفتشي الوكالة في إيران وفقًا للتنسيق القانوني والحصول على التصاريح اللازمة لمراقبة تحميل واستبدال الوقود في محطة بوشهر للطاقة".

وقال: لقد توصلنا أيضًا إلى تفاهم مع الروس ومن المقرر أن يتم إجراء أي تغيير أو إعادة تحميل للوقود تحت إشراف الوكالة.