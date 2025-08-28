أمين عام 'إيكو' يتباحث مع نائب الخارجية الايرانية للشؤون الاقتصادية

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥
١١:٠٣ بتوقيت غرينتش
أمين عام 'إيكو' يتباحث مع نائب الخارجية الايرانية للشؤون الاقتصادية
استعرض الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) تطورات المنظمة وبرامجها خلال اجتماع مع نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وافادت أمانة منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، ان الأمين العام للمنظمة، اسد مجيد خان ، التقى نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حميد قنبري، وناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الاجتماع، هنأ امين عام منظمة "ايكو" ، نائب الخارجية الايرانية للشؤون الاقتصادية على توليه هذا المنصب، وأعرب عن استعداده للحفاظ على العلاقة التقليدية للمنظمة والتنسيق الوثيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتحقيق الأهداف والغايات المشتركة.

الرئيس الايراني يصل إلى أذربيجان ویلتقی بقادة الدول في قمة إيكو

ونوقشت في هذا الاجتماع، قضايا مختلفة في إطار تعاون منظمة التعاون الاقتصادي مع وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الاجتماعين المقبلين لوزراء الداخلية والزراعة في الدول الأعضاء في المنظمة ، والمقرر عقدهما في طهران قريبًا.

كما أكد نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الاقتصادية للأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي رغبة إيران في تعميق التعاون مع الدول المجاورة والإقليمية، معلنًا الاستعداد للمشاركة في تعاون اقتصادي أوثق بين الدول الأعضاء في المنظمة.

على هامش قمة إيكو: وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الباكستاني

الرئيس الايراني يصل إلى أذربيجان ویلتقی بقادة الدول في قمة إيكو

الرئيس الايراني يزور جمهورية أذربيجان قريبا

الرئیس بزشکیان يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني

