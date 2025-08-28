مساعدة 'غوتيريش' للشؤون الإنسانية الأُممية..

مجاعة غزة نتيجة 22 شهرا من التسويف في تسليم الإمدادات الإنسانية

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش
العالم
قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "جويس مسويا"، إن المجاعة في غزة هي نتيجة 22 شهرا من التسويف والمماطلة في تسليم الإمدادات الإنسانية.

وأضافت "مسويا" خلال كلمتها اليوم الأربعاء بجلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشرق الأوسط، أن "آلاف النساء والأطفال يعانون من المجاعة في غزة".

وتابعت : إنه لا يكاد يوجد أحد في قطاع غزة لا يعاني من الجوع، مشيرة إلى أن من يعيشون المجاعة حاليا -حسب تصنيفات الأمم المتحدة- أكثر من نصف مليون إنسان.

وشددت هذه المسؤولة الاممية على، أن " المجاعة في قطاع غزة ليست نتيجة جفاف أو كارثة طبيعية بل هي مدبرة وجاءت نتيجة 22 شهرا من تقويض تسليم الإمدادات الإنسانية".

وحذرت مسويا من أن "التوقعات تشير إلى أن حوالي 132 ألف طفل في غزة سيعانون من سوء التغذية الحاد، وأن عدد الأطفال المجوعين الذين يواجهون خطر الموت تضاعف 3 مرات، كما يُتوقع ارتفاع العدد بين الحوامل والمرضعات".

