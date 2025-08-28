احتفالات "يوم النصر" في الصين: رؤساء إيران وروسيا وكوريا الديمقراطية يؤكدون الحضور

وقال مساعد وزير الخارجية الصيني هونغ لي إن " الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، والزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، ، يعتزمون حضور فعاليات إحياء الذكرى الـ80 للانتصار في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية"، وفقًا لوكالة شينخوا الصينية.

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غيو جياكون أن بلاده وجهت احتجاجات شديدة اللهجة إلى الجانب الياباني، مطالبةً بتوضيح حول الأنباء التي أفادت بمطالبة طوكيو دولًا أوروبية وآسيوية بالعزوف عن المشاركة في احتفالات "عيد النصر".