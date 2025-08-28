مادورو: إرسال غواصة نووية أمريكية لسواحل فنزويلا تهديد للسيادة

وقال مادورو، في تصريحات له، إن "إرسال غواصة نووية أمريكية إلى سواحل فنزويلا، انتهاك لاتفاقية تحظر نشر واستخدام الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي"، مؤكدًا أن "فنزويلا أرض سلام، وأن سيادتها مهددة حاليا".

وأكد على "الدعم الكبير الذي تتلقاه فنزويلا من جانب المجتمع الدولي في مواجهة هذا التهديد الأمريكي"، مشددًا على أن "دبلوماسية البلاد ليست دبلوماسية الزوارق الحربية".

وتكثّف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضغوطها على مادورو، إذ أعلنت وزيرة العدل الامريكية بام بوندي الخميس عن مكافأة بقيمة 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على نيكولاس مادورو، مضاعفة بذلك لمكافأة الـ25 مليون دولار التي حددتها الإدارة الأمريكية السابقة في يناير الماضي.

وصفت كاراكاس إعلان وزيرة العدل الامريكية بام بوندي عن مضاعفة المكافأة المالية المرصودة لاعتقال رئيس فنزويلا بأنه "سيرك" ومحاولة يائسة لصرف الانتباه عن مشكلات أميركا الداخلية.