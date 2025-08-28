مادورو: إرسال غواصة نووية أمريكية لسواحل فنزويلا تهديد للسيادة

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش
مادورو: إرسال غواصة نووية أمريكية لسواحل فنزويلا تهديد للسيادة
العالم
علّق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مجددا اليوم الخميس، على "نشر الولايات المتحدة الأمريكية سفنا حربية وغواصة نووية" قبالة سواحل بلاده.

وقال مادورو، في تصريحات له، إن "إرسال غواصة نووية أمريكية إلى سواحل فنزويلا، انتهاك لاتفاقية تحظر نشر واستخدام الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي"، مؤكدًا أن "فنزويلا أرض سلام، وأن سيادتها مهددة حاليا".

وأكد على "الدعم الكبير الذي تتلقاه فنزويلا من جانب المجتمع الدولي في مواجهة هذا التهديد الأمريكي"، مشددًا على أن "دبلوماسية البلاد ليست دبلوماسية الزوارق الحربية".

اقرأ ايضا.. فنزويلا وأمريكا.. هل هناك صراع محتدم على الأبواب في مياه الكاريبي؟

وتكثّف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضغوطها على مادورو، إذ أعلنت وزيرة العدل الامريكية بام بوندي الخميس عن مكافأة بقيمة 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على نيكولاس مادورو، مضاعفة بذلك لمكافأة الـ25 مليون دولار التي حددتها الإدارة الأمريكية السابقة في يناير الماضي.

وصفت كاراكاس إعلان وزيرة العدل الامريكية بام بوندي عن مضاعفة المكافأة المالية المرصودة لاعتقال رئيس فنزويلا بأنه "سيرك" ومحاولة يائسة لصرف الانتباه عن مشكلات أميركا الداخلية.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

فنزويلا بين الخطر الأميركي وصمود مادورو

فنزويلا بين الخطر الأميركي وصمود مادورو

إيران تُدين سياسات اميركا المُحرضة بالحرب والعدوان على فنزويلا

إيران تُدين سياسات اميركا المُحرضة بالحرب والعدوان على فنزويلا

ما موقف فنزويلا من المكافأة الاميركية للقبض على الرئيس مادورو؟

ما موقف فنزويلا من المكافأة الاميركية للقبض على الرئيس مادورو؟

إيران تُعرب عن تضامنها مع فنزويلا في مواجهة سياسات التدخل الأمريكية

إيران تُعرب عن تضامنها مع فنزويلا في مواجهة سياسات التدخل الأمريكية

فنزويلا ترد على رصد واشنطن 50 مليون دولار للقبض على مادورو

فنزويلا ترد على رصد واشنطن 50 مليون دولار للقبض على مادورو

0% ...

آخرالاخبار

لبنان بين ضغوط واشنطن وتعنت تل أبيب والجيش يستعد بخطة مفصلية!

غزو أمريكي بربري للبنان

الرئيس الإيراني يتوجه إلى الصين الأحد

وصول 5 طائرات جديدة الى البلاد

تفكيك ورشة لزمرة جيش الظلم الارهابية لانتاج عبوات ناسفة

الحرس الثوري: لدينا قاعدة بيانات كاملة عن الكيان الصهيوني

توم براك: استخدمت كلمة "حيواني" لكن ليس بطريقة تحقيرية!!

غزة؛ الاحتلال يشن حرب الربوتات لتفجير المربعات السکنية

صحة غزة: المجاعة تحصد ارواح 8 مصابين بمتلازمة “غيلان باريه”

مظاهرة أمام منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى