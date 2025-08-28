أطباء السودان: "الدعم السريع" تقتل 24 شخصا في الفاشر

وأفادت اللجنة الطبية المستقلة في بيان، "بمقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين، بينهم 5 نساء، جراء القصف المدفعي للدعم السريع والذي استهدف منطقة السوق المركزي وحي أولاد الريف بالفاشر أمس الأربعاء".

و أدان البيان بـ"المجزرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع" بالقصف المدفعي المتعمد على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأشار إلى أن "هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة من جرائم الحرب والإبادة التي تستهدف المدنيين العزّل في الفاشر منذ أكثر من عام، في ظل حصار مطبق ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية".

وشدد على أن "استهداف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين يكشف عن الانتهاكات الصارخة والواسعة لكافة القوانين الدولية والإنسانية، التي يمارسها الدعم السريع بحق المواطنين الذين تمسكوا بمنازلهم وأرضهم".

وحملت شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي "المسؤولية الكاملة عن الصمت والعجز عن مواجهة هذه الجرائم"، حسب البيان نفسه.

وطالبت بالتحرك الفوري لـ"وقف القصف ورفع الحصار عن الفاشر وممارسة مزيدا من الضغوط على قيادات الدعم السريع لوقف الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج ضد المدنيين العزل بالفاشر".

ولم يصدر أي تعليق من "قوات الدعم السريع" حتى الساعة 07:50 (ت.غ)، على بيان "أطباء السودان".

ودأبت اللجان الشعبية والسلطات المحلية في الفاشر على اتهام "قوات الدعم السريع" بالمسؤولية عن القصف المدفعي والهجمات المتكررة على المدينة، التي تفرض عليها حصارا منذ 10 مايو/ أيار 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك بالمدينة باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.