إنطلاق جولة جديدة من المباحثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

جولة المفاوضات القادمة ستحدد - وبحسب تأكيد نجفي - الشكل الجديد للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية'،بعد القانون الذي سنه البرلمان الايراني في الوضع الراهن.

لكن لن يبدأ أي تعاون جديد بين إيران ووكالة الطاقة الذرية قبل الانتهاء من وضع الإطار الجديد، التأكيد جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي شدد أن طهران، مع التزامها بالدبلوماسية، مستعدة لمواجهة الضغوط الدولية والتهديدات المحتملة.

تعكس هذه التصريحات نهج طهران في مراجعة العلاقات الفنية مع الوكالة في ظل الظروف الأمنية والسياسية المتغيرة. سبق أن أعلنت طهران، ردا على تحرك الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بداية عملية آلية الزناد لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على إيران، أن هذا الإجراء سيؤثر حتما على عملية التعاون بين إيران والوكالة التي تراقب برنامجها النووي.





من جانب آخر أفادت مصادر دبلوماسية أن إيران تعتزم تقديم مشروع قرار في الدورة القادمة للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عدم جواز الهجمات على المنشآت النووية مشيرا إلى أن الوثيقة قيد الصياغة وسيتم عرضها في الدورة القادمة.

إلى ذلك كشف سفير روسيا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعقد الاثنين المقبل اجتماعا سيتركز على ملف إيران.

ويرى مراقبون أن المفاوضات مع الوكالة الدولية ستكون مقدمة للتفاوض مع الولايات المتحدة إلا إن إيران تعلن بوضوح تام عن ثلاث شروط لاستئناف المفاوضات فبالإضافة إلى شرطي ضمان حق تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية وعدم تكرار الهجمات، طرحت أيضا فكرة دفع واشنطن تعويضات عن العدوان الذي شنته المقاتلات الإسرائيلية والأمريكية على الأراضي الإيرانية.



