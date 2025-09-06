الفاشر صامدة.. والجيش السوداني يعلن ساعة الحسم

هذه التطورات دعت الميليشيا إلى حفر الخنادق حول مدينة الفاشر وقطع بعض الطرق المحيطة بها، ما حدا الجيش السوداني بتكثيف هجماته الجوية باستخدام المسيّرات على المحور الجنوبي للفاشر الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع، مكبداً إياها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

كما دكّ طيران الجيش السوداني مواقع الدعم السريع في كاسالا وبارا والمصيمة غرب كردفان.

هذه التطورات العسكرية تزامنت مع زيارة نائب قائد الجيش السوداني الفريق شمس الدين كباشي إلى ولاية شمال كردفان، التي وصلتها تعزيزات من القوات المشتركة.

وفي هذا السياق، أشار نائب قائد الجيش السوداني الفريق شمس الدين كباشي قائلاً: "إذا كان لديكم تفاوض مع الدعم السريع وسلام، فتحدثوا إلينا.

قرابة 300 هجوم على مدينة الفاشر من قبل الدعم السريع، والمدينة صامدة رغم الحصار الخانق عليها.



شاهد أيضا.. قتلى وجرحى إثر استهداف مخيم للنازحين في الفاشر بنيران الدعم السريع





لكن تأكيد المجلس السيادي عدم التفاوض حتى القضاء على الدعم السريع يعطي أملاً بقرب فك الحصار عن هذه المدينة.



وقال مني اركو مناوي حاكم اقليم دارفور:"رغم أن طريق الفاشر محفوف بالمخاطر، إلا أن الناس تواصل المسير، والقوات المشتركة ألحقت خسائر بقوات الدعم السريع.

ولولا هذه المعارك التي أشرنا إليها، لكان السودان في وضع أسوأ، حيث قللت هذه المعارك من قوة الدعم السريع ودمرت قواتها الأساسية".

في المقابل، أصبحت قوات الدعم السريع تقصف المدنيين داخل مدينة الفاشر، مما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة.

ووصف مراقبون عسكريون انتقال الجيش السوداني من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم في ولايات دارفور بأنه الخطوة الأخيرة للدخول إلى مدينة الفاشر المحاصرة منذ ثلاث سنوات.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...