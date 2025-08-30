غارات وهمية وهزيمة حقيقية: اليمن يحطّم إستراتيجيات الصهاينة

عدوان صهيوني جديد يستهدف اليمن، وذلك لأن اليمن في جبهة إسناده قد أقض مضاجع الصهاينة. والكلام ليس لنا وحدنا، بل الكلام على كافة وسائل الإعلام، حتى الصهاينة أنفسهم يعترفون بهذا الأمر - أنه لا حل مع جبهة الإسناد اليمنية، ولا شيء يمكن أن يكسر إرادة اليمنيين.

في إطار الفشل المتواصل عبر العمليات العسكرية والعدوان المستمر على اليمن، يواصل العدو الإسرائيلي استهدافه لليمن مع ادعاءات زائفة بأنه يحقق أهدافاً. في العدوان الأخير، زعم أنه استهدف اجتماعاً لكبار القيادات في القوات اليمنية.

العدوان الإسرائيلي، بحسب الإعلام الصهيوني، تحدث عن عملية اغتيال كبيرة وجماعية لمجموعة من القيادات الكبيرة في القوات اليمنية - عسكرية وسياسية وأمنية وما إلى ذلك. طبعاً هذا الأمر يأتي في إطار الترويج لمزاعم انتصارات وهمية، وذلك في سياق البحث الدائم عن نصر وهمي فيما يقوم به العدو الإسرائيلي في اليمن.

وقال الإعلام الإسرائيلي أن هذا العدوان الأخير وعملية اغتيال القيادات سيغير من قواعد اللعبة. عن أي تغيير في قواعد اللعبة يا جماعة؟ استعمال هذه المصطلحات ليس إلا ترويجاً دائماً للفشل المستمر من قبل الصهاينة في التعامل مع جبهة الإسناد اليمنية.

و نتحدث عن جبهة صار لها أكثر من سنة ونصف إلى الآن تقلق مضاجع الصهاينة في داخل تل أبيب، في داخل الكيان الإسرائيلي. صواريخ اليمن كانت بعد هذا العدوان مباشرة قد انطلقت نحو الكيان الإسرائيلي. هذا هو التغيير الحقيقي في قواعد اللعبة - أن اليمنيين مع كل هذا العدوان لم يتراجعوا، بل ثبتوا على مواقفهم وعلى إسنادهم لغزة.





شاهد .. استشهاد رئيس الوزراء اليمني وعدد من وزراءه بعدوان اسرائيلي



بكل الأحوال، رواية التضليل الإسرائيلية ليس فقط على المستوى الإعلامي الصهيوني كانت تُروج عبر وسائل الإعلام الصهيونية، بل تبنتها أيضاً قناة العربية التي أضافت إليها شيئاً من البهارات والتوابل الأخرى، فزعمت أن هذه العملية كانت ناجحة مئة بالمئة وأنها استطاعت تحقيق الأهداف.

"إسرائيل" استهدفت قيادات في جماعة الحوثي في ضربات جوية جديدة، في غارات استهدفت منازل يُعتقد أن كان بها قيادات. مصادر العربية تؤكد: الغارات في صنعاء استهدفت منازل يُرجح أن بها قيادات حوثية."لكن أين هي هذه المصادر لقناة العربية؟ هل هي مصادر من المريخ تراقب بالأقمار الصناعية ما يجري على أرض اليمن وتعرف تماماً أن الاجتماع حصل وأن عملية الاغتيال نجحت؟ كيف لهم أن يتثبتوا من مثل هذه الأخبار التي ينشرونها ويروجون للرواية الإسرائيلية بكل ما للكلمة من معنى؟

غريب عجيب أمر بعض الإعلام العربي مثل قناة العربية! كيف يروجون لمثل هذا الأمر ويؤكدون - هناك تأكيد على النجاح! واستضافة محللين أيضاً يذهبون بعيداً في إعطاء مصداقية لما يقوم به الصهاينة من عدوان على اليمن. هذا أيضاً بحد ذاته يطرح الكثير من الأسئلة حول ما تقوم به هذه القناة وإظهار هذا العداء لليمنيين بطريقة غير مفهومة على الإطلاق.



