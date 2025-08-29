عضو المجلس السياسي بحزب الله: تسليم السلاح خيانة للبنان

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش
عضو المجلس السياسي بحزب الله: تسليم السلاح خيانة للبنان
العالم
أكد عضو المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، أن تسليم السلاح هو "خيانة للبنان وخيانة للوطن والسيادة والاستقلال".

جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب في برجا، حيث شدد على أن "الموقف الوطني لن يتغير ولن يتبدل مهما كانت الضغوطات الدولية والإقليمية والنارية".

قماطي أشار إلى ما وصفه بـ "خديعة جديدة" يحملها المبعوث الأميركي توم برّاك، تتمثل في احتلال قرى الحافة الأمامية بشكل مدني واقتصادي لمنع عودة السكان، معرباً عن أسفه لتمويل هذا المشروع عربياً. وأكد: "لن ندع لبنان في أنياب العدو الإسرائيلي والقبضة الأميركية، ولن نقبل أن يصبح لبنان أداةً أميركية منسحقة أمام هذه المؤامرة".

كما أوضح قماطي أن المقاومة اللبنانية تشمل جميع الطوائف، مشيراً إلى أن "نزع سلاح المقاومة هو أكبر عار وأكبر ذل ترتكبه الدولة اللبنانية في حق هذه المقاومة". وأكد: "لن نسلم السلاح ولن نسلم أي رصاصة من سلاح المقاومة بكل أنواعها وبكل خلفياتها".

اقرأ ايضا.. الشيخ شعبان: ما يجري بلبنان اليوم هو محاولة كسر نهائية لمشروع المقاومة

في سياق متصل، لفت قماطي إلى أن "المقاومة اللبنانية هي قوة للأمن العربي"، داعياً الدول العربية إلى دعم المقاومة بدلاً من الضغط على المسؤولين اللبنانيين للتخلص من سلاحها.

من جانبه، أكد منسق عام جبهة العمل الإسلامي، زهير الجعيد، أن الدفاع عن المقاومة هو "دفاع عن الكرامة"، مشدداً على أهمية الوحدة بين جميع اللبنانيين في مواجهة العدو.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

غزو أمريكي بربري للبنان

غزو أمريكي بربري للبنان

لبنان: ما هو الثمن الخفي للتسوية الأمريكية المقترحة؟

لبنان: ما هو الثمن الخفي للتسوية الأمريكية المقترحة؟

المفتي قبلان يتحدث عن ضرورة إعداد استراتيجية دفاعية لحماية لبنان

المفتي قبلان يتحدث عن ضرورة إعداد استراتيجية دفاعية لحماية لبنان

السيدفضل الله: لبنان يمتلك عناصر قوة تؤهله لضمان سيادته على أرضه

السيدفضل الله: لبنان يمتلك عناصر قوة تؤهله لضمان سيادته على أرضه

0% ...

آخرالاخبار

حماس: الهجوم الإسرائيلي على اليمن جريمة حرب

صياغة مشروع في البرلمان الإيراني للخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي

شاهد.. الطائفة المسيحية في قطاع غزة تقول كلمتها

عشرات الشهداء دفعوا حياتهم ثمن صمودهم ضد العدوان في "بوداي"

'أحرونوت': قواتنا في حي الزيتون تفاجأت بسرعة وبراعة مقاتلي القسام

البيت الأبيض: ترامب غير راضٍ عن التطورات في أوكرانيا

'جيروزاليم بوست' الصهيونية: اليمنيون 'غير قابلين للردع'

آلاف المغاربة يتظاهرون رفضا لإبادة وتجويع فلسطينيي غزة

أنصار الله: الاحتلال يحاول البحث عن انتصار وهمي

ردًا على الخطوة الأوروبية.. إيران تدعو مجلس الأمن لرفض التلاعب السياسي غير المبرر