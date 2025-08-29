مراسل العالم يكشف تفاصيل العدوان الاسرائيلي على صنعاء +فيديو

افاد مراسل العالم، سلطان السدح، ان الإعلام العبري ذكر عدة روايات حول العدوان إسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء، ففي البداية قال إنها عملية نوعية تم التخطيط لها منذ أسبوع، وبعد ذلك قال إنها عملية تم تنفيذها خلال نهاية الأسبوع كخطة مزمنة لديهم.

واضاف مراسلنا بعد ذلك أصدر أخباراً يقول فيها إن هذه العملية كانت تستهدف قادة سياسيين كبار في اليمن، ثم بعد ذلك أعلن أنها استهداف لقادة عسكريين، ثم بعد ذلك أعلنت أنها استهداف للقادة في رئاسة هيئة الأركان العسكرية وغيرها. مؤكدا ان هذا التخبط في الأخبار والتكهنات ليس الأول من نوعه.

وتابع ان تزامن حدوث هذه الغارات مع إلقاء السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خطاباً أسبوعياً موجهاً للشعب اليمني، ما يؤكد أن الاحتلال الاسرائيلي لا يدرك ولا يعرف أين غاراته أو من تستهدف، فقط يضرب ثم يتكهن بعد ذلك. يبدو وكان العدو يعتمد على أخبار السوشيال ميديا والناشطين وماذا ينشرون.

ولفت الى انه اليوم في سماء العاصمة صنعاء، شاهد الجميع أثناء العدوان الإسرائيلي على العاصمة صنعاء أن تحرك الدفاعات الجوية وأصوات الدفاعات الجوية وهي تحاول أن تمنع العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه، وكالعادة لم يحقق شيئاً.

ونقل عن رئيس وكالة الأنباء اليمنية الرسمية نصر الدين عامر، نائب رئيس هيئة الإعلام لأنصار الله، قوله أن الاحتلال الاسرائيلي لم يستهدف لا قيادات ولم يحقق أي من الأهداف التي كان يأتي بها في هذه الغارات. كما العادة، أهدافه كانت تستهدف الأعيان المدنية.

