الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش
حماس: تصريحات سموتريتش تفضح حقيقة الاحتلال أمام العالم
العالم
ردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء الخميس على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، التي دعا فيها إلى قطع المياه والكهرباء والغذاء عن قطاع غزة.

وقالت حركة حماس فی بیان لها إن تصريحات سموتريتش تمثّل دعوة مُعلَنة لمواصلة جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة حتى إبادة شعبنا وتهجيره، كما تمثّل اعترافاً رسمياً باستخدام التجويع والحصار ضد المدنيين الأبرياء كسلاح، وهو ما يُعدّ جريمة حرب وفق اتفاقيات جنيف ونظام روما.

وجاء في البيان: هي كذلك إقرار صريح بمشروع التهجير القسري والتطهير العرقي ضد شعبنا، ودليل دامغ لإدانة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، على اعتبار توفّر النيّة لدى قادة الاحتلال الفاشي لارتكاب جريمة الإبادة.

واضافت ان ما قاله سموتريتش ليس رأياً متطرفاً معزولاً، بل سياسة حكومية مُعلَنة يجري تنفيذها منذ قرابة 23 شهراً، عبر منع الغذاء والدواء، وقصف مراكز الإغاثة، وتدمير البنية التحتية، ومحاولات دفع الناس إلى النزوح.

سموتريتش يدعو إلى قطع المياه والكهرباء والطعام عن غزة

واكد حركة المقاومة الإسلامية ان هذه التصريحات تفضح حقيقة الاحتلال أمام العالم، وتؤكّد أن ما يجري في غزة ليس “معركة عسكرية” بل مشروع إبادة وتهجير جماعي، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة قادة الاحتلال.

