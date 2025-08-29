روسيا: قرار "الترويكا الأوروبية" ضد إيران ليس له أي قوة قانونية

وقال بوليانسكي يوم الخميس: "هذا يخيب أملنا، لأننا كنا نتوقع أن نتعامل مع شركاء جادين، ولكن في النهاية يبدو الأمر وكأننا نتعامل مع عصابة من قطاع الطرق".

وشدد نائب المندوب الروسي الدائم لدى المنظمة الدولية على أن روسيا لا تعترف للـ"الترويكا الأوروبية" بأساس قانوني لبدء الإجراء.

وأوضح الدبلوماسي: "بالنسبة لنا، لم يحدث شيء، لأننا لا نعترف بأساس قانوني لمثل هذا 'الاستعادة السريعة للعقوبات' (snapback)".

وفي وقت سابق، أبلغت دول "الترويكا الأوروبية" أعضاء مجلس الأمن الدولي قرارها تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، خلال حديثه مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أن طهران سترد بالشكل المناسب على الإجراء غير القانوني الذي اتخذته هذه الدول بتفعيل آلية الزناد.

واعتبر وزير الخارجية أن تصرف الدول الأوروبية الثلاث في هذا الصدد غير مبرر وغير قانوني ويفتقر إلى أي أساس قانوني. واستذكر وزير الخارجية أداء إيران المسؤول وحسن النية في الالتزام بالدبلوماسية لحل القضايا المتعلقة بالقضية النووية، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بالمثل على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر من جانب الدول الأوروبية الثلاث، وذلك لحماية وتأمين حقوقها ومصالحها الوطنية.