بوتين: موسكو وبكين تدعمان إصلاح الأمم المتحدة

وقال بوتين في مقابلة مع وكالة "شينخوا" للأنباء قبيل زيارته للصين إن "روسيا والصين تؤيدان إصلاح المنظمة العالمية لاستعادة سلطتها الكاملة ومواكبة الواقع المعاصر".

وأضاف: "ندعو، على وجه الخصوص، إلى منح مجلس الأمن طابعا أكثر ديمقراطية من خلال ضم دول من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى أعضائه". مشيرا إلى أن أي تغييرات يجب التحقق منها بعناية.

وأكد الرئيس الروسي إلى أن التفاعل بين روسيا والصين في الأمم المتحدة "يتوافق تماما مع روح الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي"، ويتمتع بمستوى عال غير مسبوق. ويولي البلدان أهمية خاصة للعمل في إطار مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، التي تتيح لدول الجنوب العالمي تعزيز وحدتها.

وأضاف بوتين: "إحدى أهم نتائج عمل الجمعية هو قرار القضاء على الاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره"، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 ديسمبر 2024.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والصين تتبنيان موقفًا مشتركا بشأن ثبات النتائج المترسخة في ميثاق الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، مشددا على أن مراجعتها أمر غير مقبول.