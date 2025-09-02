ألمانيا تسجل أعلى معدل بطالة منذ أكثر من 10 سنوات

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥
٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش
ألمانيا تسجل أعلى معدل بطالة منذ أكثر من 10 سنوات
العالم
كشفت بيانات رسمية، يوم الجمعة، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا تجاوز عتبة الثلاثة ملايين في شهر أغسطس الجاري، لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، مما يعكس ضعف الاقتصاد الأوروبي.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 46 ألف شخص خلال شهر واحد، ليصل العدد إلى 3.025 مليون، وهو الأعلى منذ فبراير 2015. ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% مقارنة بـ 6.3% في يوليو.

وأشارت رئيسة وكالة التوظيف الفيدرالية، أندريا ناليس، إلى أن هذه الأرقام تعكس تراجع قطاع التصنيع، الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد المنافسة الصينية. وأكدت أن القطاع يمثل محركًا أساسيًا للاقتصاد الألماني.

ووفق تقرير لشركة الاستشارات "EY"، فقد الاقتصاد الألماني أكثر من 110 آلاف وظيفة صناعية خلال عام واحد، نصفها تقريبًا في قطاع السيارات.

كما حذر رئيس جمعية صانعي الآلات "VDMA"، ثيلو برودتمان، من أن هذه التطورات يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للسياسيين، مطالبًا بخفض التكاليف وتخفيف القيود.

اقرأ وشاهد ايضا.. أزمة اقتصادية جديدة تعصف بـ"إسرائيل".. لهذه الأسباب!

في المقابل أكدت وزيرة العمل الألمانية، بيربل باس، أن الحكومة تدعم الموظفين والقطاع الصناعي عبر خطط لاستثمار مئات المليارات في البنية التحتية، مشددة على أهمية تعزيز الأمن وتوفير حوافز للاستثمار والتوظيف لإعادة إنعاش سوق العمل.

