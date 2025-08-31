في يومين.. مايكروسوفت تطرد 4 موظفين احتجوا على تعاونها مع الاحتلال

في يومين.. مايكروسوفت تطرد 4 موظفين احتجوا على تعاونها مع الاحتلال
فصلت شركة مايكروسوفت الأمريكية للتكنولوجيا أربعة موظفين خلال يومين، بعد احتجاجهم على استخدام أنظمة الشركة التكنولوجية وبرامجها في هجمات جيش كيان الاحتلال الإسرائيلي.

جاء فصل الموظفين بعد يوم واحد من فصل موظفَين لنفس الأسباب، حيث تعرضت مايكروسوفت لانتقادات متكررة بسبب خدماتها وبنيتها التحتية التكنولوجية المقدمة لجيش الاحتلال.

وتجمع موظفون حاليون وسابقون من مايكروسوفت وناشطون في مقر الشركة بولاية واشنطن، مطالبين بقطع علاقات الشركة مع كيان الاحتلال ودفع تعويضات للفلسطينيين.

تدخلت الشرطة واعتقلت سبعة أشخاص كانوا يحتجون في مكتب نائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت براد سميث.

اقرأ المزيد.. فصل موظفين من مايكروسوفت بسبب احتجاج ضد كيان الاحتلال

وكان تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس أوائل العام 2025 كشف أن نماذج الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت وOpenAI استُخدمت كجزء من برنامج عسكري "إسرائيلي" لاختيار أهداف قصف في غزة ولبنان. كما ذكرت صحيفة "غارديان" أن جيش الاحتلال استخدم البنية التحتية السحابية "آزور" من مايكروسوفت لتخزين المكالمات الهاتفية للفلسطينيين.

منذ 7 أكتوبر 2023، تتعرض غزة لعمليات إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، مما أسفر عن مقتل 62,966 فلسطينيًا، وإصابة 159,266 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9,000 مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

