غياب ترامب عن الواجهة يثير تكهنات حول صحته!

وهذه التكهنات مدفوعة بحسابات مجهولة على وسائل التواصل، ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق حول الموضوع.



وادعت المنشورات على منصة اكس أن ترامب لم يُرَ خلال اليوم الماضي، كما أن جدوله للأيام 30 و31 أغسطس لا يتضمن أي فعاليات عامة، مما زاد من حدة التكهنات. وقد أثار الغياب الظاهر لترامب تكهنات على المنصة، حيث تساءل العديد من المستخدمين عن سبب عدم ظهوره.

وأثيرت تساؤلات بشأن مكان تواجد الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا بسبب مخاوف صحية، خاصة بعد ظهور كدمات على يده.

وأوضح طبيب ترامب، شون باربابيلا، أن هذه الكدمات تتوافق مع "تهيج طفيف في الأنسجة الرخوة" نتيجة المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين كجزء من نظام وقاية القلب والأوعية الدموية.

كما أكد البيت الأبيض أن ترامب يتمتع بـ"صحة عقلية وجسدية ممتازة"، مشيرًا إلى أن الكدمات قد تكون نتيجة الأسبرين الذي يتناوله.