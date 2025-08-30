غياب ترامب عن الواجهة يثير تكهنات حول صحته!

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥
٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش
غياب ترامب عن الواجهة يثير تكهنات حول صحته!
العالم
تزايدت التساؤلات حول غياب دونالد ترامب عن الواجهة العامة، وسط تداولات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن الرئيس الأمريكي أصبح "مفقودًا" عن الأنظار.

وهذه التكهنات مدفوعة بحسابات مجهولة على وسائل التواصل، ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق حول الموضوع.

وادعت المنشورات على منصة اكس أن ترامب لم يُرَ خلال اليوم الماضي، كما أن جدوله للأيام 30 و31 أغسطس لا يتضمن أي فعاليات عامة، مما زاد من حدة التكهنات. وقد أثار الغياب الظاهر لترامب تكهنات على المنصة، حيث تساءل العديد من المستخدمين عن سبب عدم ظهوره.

وأثيرت تساؤلات بشأن مكان تواجد الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا بسبب مخاوف صحية، خاصة بعد ظهور كدمات على يده.

اقرأ المزيد.. صحة ترامب.. ماذا يخفي الرئيس الأمريكي في ملفه الطبي؟

وأوضح طبيب ترامب، شون باربابيلا، أن هذه الكدمات تتوافق مع "تهيج طفيف في الأنسجة الرخوة" نتيجة المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين كجزء من نظام وقاية القلب والأوعية الدموية.

كما أكد البيت الأبيض أن ترامب يتمتع بـ"صحة عقلية وجسدية ممتازة"، مشيرًا إلى أن الكدمات قد تكون نتيجة الأسبرين الذي يتناوله.

