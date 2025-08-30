الغارديان: 83% من شهداء غزة مدنيون

ووفقًا للبيانات العسكرية لكيان الاحتلال السرية، فإن 5 من كل 6 شهداء كانوا غير مقاتلين، وهو ما يعد نسبة نادرة في النزاعات المسلحة.



والتحقيق أشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء والطواقم الطبية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية. كما تم توثيق استخدام الاحتلال للتضليل الإعلامي لتبرير هذه الأفعال، مما يعكس سياسة متعمدة لتشويه الحقائق.

وقد أكد صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، أن الأرقام تثبت تعمد الاحتلال استهداف المدنيين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتجاوز مجرد القضاء على حماس. كما أضاف أن النتائج تدعم دعاوى المحكمة الجنائية الدولية وتؤكد على ضرورة محاسبة قادة الاحتلال.

من جهته، اعتبر أمجد الشوا، رئيس شبكة المنظمات الأهلية، أن الأرقام مفزعة وتؤكد جريمة الإبادة الواضحة، داعيًا إلى تشكيل لجان تحقيق دولية لمساءلة الاحتلال.

المختص في الشأن الإسرائيلي، أمين الحاج، أكد أن هذه الأرقام تنسف الرواية الإسرائيلية وتظهر أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية ممنهجة تستهدف الجيل القادم.

التحقيق، الذي يستند إلى مصادر إسرائيلية داخلية، قد يكون له تأثير كبير على المساءلة الدولية ويعزز من عزلة الاحتلال سياسيًا وأخلاقيًا.