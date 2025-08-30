الغارديان: 83% من شهداء غزة مدنيون

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥
٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش
الغارديان: 83% من شهداء غزة مدنيون
العالم
كشف تحقيق مشترك بين صحيفة الغارديان البريطانية ومجلة 972 العبرية أن 83% من الشهداء الفلسطينيين في غزة هم مدنيون، مما يبرز حجم المعاناة الإنسانية في المنطقة.

ووفقًا للبيانات العسكرية لكيان الاحتلال السرية، فإن 5 من كل 6 شهداء كانوا غير مقاتلين، وهو ما يعد نسبة نادرة في النزاعات المسلحة.

والتحقيق أشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء والطواقم الطبية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية. كما تم توثيق استخدام الاحتلال للتضليل الإعلامي لتبرير هذه الأفعال، مما يعكس سياسة متعمدة لتشويه الحقائق.

وقد أكد صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، أن الأرقام تثبت تعمد الاحتلال استهداف المدنيين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتجاوز مجرد القضاء على حماس. كما أضاف أن النتائج تدعم دعاوى المحكمة الجنائية الدولية وتؤكد على ضرورة محاسبة قادة الاحتلال.

اقرأ ايضا.. ضابط أمريكي: "مؤسسة غزة" أُنشئت لتجويع السكان وتهجيرهم قسرا

من جهته، اعتبر أمجد الشوا، رئيس شبكة المنظمات الأهلية، أن الأرقام مفزعة وتؤكد جريمة الإبادة الواضحة، داعيًا إلى تشكيل لجان تحقيق دولية لمساءلة الاحتلال.

المختص في الشأن الإسرائيلي، أمين الحاج، أكد أن هذه الأرقام تنسف الرواية الإسرائيلية وتظهر أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية ممنهجة تستهدف الجيل القادم.

التحقيق، الذي يستند إلى مصادر إسرائيلية داخلية، قد يكون له تأثير كبير على المساءلة الدولية ويعزز من عزلة الاحتلال سياسيًا وأخلاقيًا.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

الاحتلال يفعل بروتوكول هانيبال لقتل أي جندي إسرائيلي يخشى وقوعه أسيرا + فيديو

الاحتلال يفعل بروتوكول هانيبال لقتل أي جندي إسرائيلي يخشى وقوعه أسيرا + فيديو

هجمات للمقاومة في غزة توقع قتلى وجرحى بصفوف جنود الإحتلال

هجمات للمقاومة في غزة توقع قتلى وجرحى بصفوف جنود الإحتلال

أبو عبيدة: المجرم نتنياهو قرر تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف!

أبو عبيدة: المجرم نتنياهو قرر تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف!

0% ...

آخرالاخبار

إيران تتأهل لنهائي بطولة العالم للشباب بكرة الطائرة بعد هزيمة أمريكا

دراسة: حجم الرقبة قد يكشف عن مخاطر صحية خفية!

الجهاد الإسلامي تعزّي باستشهاد رئيس الوزراء اليمني

دماء اليمن وفلسطين تتحد..حماس تنعى رئيس الوزرا اليمني

الكشف عن إسم وصورة مشغلي مسيرات الإحتلال خلال العدوان على إيران

صنعاء: منظمة انسان توثق تقرير عن 'ضحايا بلا عدالة'

قريباً؛ الكشف عن الضربة الاستخباراتية الإيرانية للمسيّرات الصهيونية 

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء أحداث السومرية بدمشق

البأس اليمني؛ قوة غيرمحسوبة في الخرائط الاسرائيلية

حركة الجهاد: اليمن وفلسطين.. تضحيات بلا استسلام