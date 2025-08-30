10 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة

حصيلة ضحايا المجاعة في غزة ترتفع إلى 332 شهيدًا

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥
١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش
العالم
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 10 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم 3 أطفال، مما يرفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 332 شهيدًا، من بينهم 124 طفلًا.

تأتي هذه الوفيات في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه كيان الاحتلال الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث تم تصنيف المجاعة في غزة منذ 22 أغسطس 2025، وسُجلت منذ ذلك الحين 54 حالة وفاة، من بينهم 9 أطفال.

تستمر المستشفيات في تسجيل حالات وفاة يومية بسبب المجاعة وسوء التغذية، ومعظم الضحايا من الأطفال. ويعكس الوضع الإنساني المتدهور في غزة الحاجة الملحة لإدخال الغذاء والدواء والوقود اللازم لتشغيل المرافق الصحية.

منذ 7 أكتوبر 2023، تتعرض غزة لإبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، بدعم أمريكي، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الانتهاكات. وقد أسفرت هذه الإبادة عن 63,025 شهيدًا و159,490 مصابًا، بالإضافة إلى أكثر من 9,000 مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

