حصيلة ضحايا المجاعة في غزة ترتفع إلى 332 شهيدًا

تأتي هذه الوفيات في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه كيان الاحتلال الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث تم تصنيف المجاعة في غزة منذ 22 أغسطس 2025، وسُجلت منذ ذلك الحين 54 حالة وفاة، من بينهم 9 أطفال.

تستمر المستشفيات في تسجيل حالات وفاة يومية بسبب المجاعة وسوء التغذية، ومعظم الضحايا من الأطفال. ويعكس الوضع الإنساني المتدهور في غزة الحاجة الملحة لإدخال الغذاء والدواء والوقود اللازم لتشغيل المرافق الصحية.

منذ 7 أكتوبر 2023، تتعرض غزة لإبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، بدعم أمريكي، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الانتهاكات. وقد أسفرت هذه الإبادة عن 63,025 شهيدًا و159,490 مصابًا، بالإضافة إلى أكثر من 9,000 مفقود ومئات الآلاف من النازحين.