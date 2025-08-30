البأس اليمني؛ قوة غيرمحسوبة في الخرائط الاسرائيلية

اليمن، الذي ظنه البعض مكبلاً بجراحه، يرفع رأسه اليوم بصواريخ تحمل رسائل تتجاوز المدى وتخترق المعادلات. إنها إرادة شعب يمني واثق بالله، يَأبى الانكسار أو ترك غزة. هو شعب يكتب حضوره من رماد الحرب إلى فضاء التحدي.

وفي المقابل، يقف العدو الصهيوني على صفيح ساخن، يراقب بقلق صعود قوة لم تُحسب في خرائطه يوماً ما. قوة أعادت موازين الرعب وتفتح باب الأسئلة الكبرى من جديد: هل هي بداية فصل جديد من الصراع، أم هي شرارة تشرب ملحمة لم تُكتب بعد؟ وهل العدوان الإسرائيلي الأخير على اليمن له أن ينقص اليمن عن إسناد غزة؟ كل هذه الأسئلة وأكثر، مشاهدينا الكرام، كانت محور نقاش خاضه برنامج بتوقيت اليمن عبر شاشة قناة العالم مع الخبير والمحلل العسكري العقيد رشاد الوتيري.

وأكد الخبير والمحلل العسكري، العقيد رشاد الوتيري، أن التصعيد الحالي بين القوات المسلحة اليمنية والعدو الإسرائيلي المؤقت يثبت أن هذا العدو لا يفهم الا لغة القوة.

وأوضح ان القيادة اليمنية أدركت ذلك وعملت علی تطوير القدرات اليمنية فاستجاب له أبناء القوات المسلحة اليمنية ومنتسبيها الابطال في التصنيع الحربي فاستثمروا الساعات والدقائق والثواني، فكانوا لاينامون الا بمعدل ساعة في اليوم وهم يعملون علی تطوير القدرات العسكرية وتجربتها.

وأكد ان عملية السابع من اكتوبر عرت العالم العربي والاسلامي وجعلته يقف في الصف الاميركي والاسرائيلي، فتصدر الموقف اليمني المشهد بقدراته العسكرية المتواضعة، لكنها كانت الأكفأ والاقدر والاقوی تأثيراً علی العدو الاسرائيلي في هذه المعركة المفصلية.

وبين ان الاسلحة النوعية اليمنية ومنها الصواريخ الباليستية الفرط صوتية والتي تتميز بالكثير من التقنيات الفنية والمهارية كالمراوغة والسرعة والدقة وقدرة التخفي وسرعة الوصول الی اهدافها بدقة وارباك المشهد في الداخل الاسرائيلي، كلها امتلكتها الايدي اليمنية البحتة.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..