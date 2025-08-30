دماء اليمن وفلسطين تتحد..حماس تنعى رئيس الوزرا اليمني

وقالت "حماس" في بيان:إنَّنا في حركة حماس، وإذ ننعى الشهداء الوزراء الأبطال في حكومة التغيير والبناء في اليمن الشقيق، لنبعث بخالص التعازي والمواساة إلى الإخوة في أنصار الله، والقوات المسلحة اليمنية ، وإلى الشعب اليمني العزيز، ونسأل الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى، ونعرب عن تضامننا الكامل معهم، ونستذكر بكل فخر واعتزاز مواقفهم المشرّفة ودعمهم وانتصارهم وإسنادهم المقدّر لشعبنا في قطاع غزَّة.

وفيما يلي نص البيان..

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

بيان نعي وتعزية في استشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء في الجمهورية اليمنية الشقيقة وعددٍ من رفاقه الوزراء

بمزيد من الإيمان والتسليم، والفخر والاعتزاز بمواقف إخوة الوفاء والإسناد والانتصار لشعبنا في قطاع غزَّة، ننعى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية والأحرار في العالم، الشهيد المجاهد أحمد غالب الرّهوي، رئيس حكومة التغيير والبناء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وعدداً من رفاقه الوزراء ، الذين ارتقوا أبطالاً شهداء على درب النّصرة والوفاء لشعبنا، والدفاع عن غزَّة والقدس والأقصى، إثر غارة صهيونية غادرة وجبانة، في انتهاك صارخ لسيادة دولة عربية، وجريمة نكراء وغطرسة صهيونية ضدّ كلّ الأعراف والقوانين الدولية.

إنَّنا في حركة حماس، وإذ ننعى الشهداء الوزراء الأبطال في حكومة التغيير والبناء في اليمن الشقيق، لنبعث بخالص التعازي والمواساة إلى الإخوة في أنصار الله، والقوات المسلحة اليمنية ، وإلى الشعب اليمني العزيز، ونسأل الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى، ونعرب عن تضامننا الكامل معهم، ونستذكر بكل فخر واعتزاز مواقفهم المشرّفة ودعمهم وانتصارهم وإسنادهم المقدّر لشعبنا في قطاع غزَّة.

إنَّ هذه الدماء الطاهرة العزيزة التي سالت على أرض اليمن الشقيق، انتصاراً لمظلومية شعبنا ومقدساته، لتمتزج اليوم مع دماء قوافل شعبنا الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى المتواصلة، لتؤكّد على وحدة أمتنا، ومركزية قضيّتنا، وخطر هذا العدو الصهيوني على أمن واستقرار أمتنا والمنطقة والعالم.

رحم الله تعالى الشهيد المجاهد أحمد غالب الرّهوي، رئيس حكومة التغيير والبناء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ورفاقه الوزراء الشهداء، وأسكنهم فسيح جنّاته، وعوَّض اليمن الشقيق فيهم خيراً، وشفى الله تعالى الجرحى، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

السبت: 07 ربيع الأول 1447هـ

الموافق: 30 أغسطس/ آب 2025م