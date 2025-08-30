الجهاد الإسلامي تعزّي باستشهاد رئيس الوزراء اليمني

الجهاد الإسلامي تعزّي باستشهاد رئيس الوزراء اليمني
عبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، عن أسمى آيات التعازي في استشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء في اليمن، أحمد غالب الرهوي، وعدد من رفاقه الوزراء، في عدوان صهيوني غادر استهدفهم يوم الخميس الماضي.

وقالت الحركة، في بيان: “نتقدم إلى رئيس الجمهورية اليمنية، المشير الركن مهدي مشاط، وإخواننا في حركة أنصار الله، قيادة وكوادر وأنصاراً، وعموم الشعب اليمني العزيز والشقيق، بأسمى آيات التعازي باستشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء، الأخ المجاهد أحمد غالب الرهوي، مع عدد من رفاقه الوزراء، في عدوان صهيوني غادر، واقتراف متعمد لجريمة حرب جديدة يوم الخميس الماضي”.

واعتبرت أنّ "هذا الاستشهاد المبارك يؤكد على وحدة الدم بين الشعبين الفلسطيني واليمني في مواجهة الكيان الصهيوني المجرم، عدو الأمة وعدو الإنسانية. وهذا الاستشهاد وسام شرف وعزة وكبرياء لقادة اليمن وأبطاله الشجعان، الذين يبذلون دماءهم وأرواحهم دفاعاً عن شرف الأمة ونصرة الشعب الفلسطيني، وإصراراً على التمسك بقضية فلسطين ومقدساتها”.

وأكملت حركة الجهاد الإسلامي بيانها: “إننا إذ نبارك هذه الشهادة، ونتقدم من أهالي الشهداء وذويهم وأنصارهم بأحر التعازي سائلين الله أن يمن على الشهداء بواسع رحمته وأن يكتب الشفاء العاجل للجرحى، فإننا على ثقة تامة بأن اليمن العزيز، قيادة وشعباً، لن يتوانى عن الاستمرار في الدفاع عن كرامة الأمة، ومعاقبة الكيان الغاصب على جرائمه الوحشية".

