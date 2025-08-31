قطع العلاقات التركية الإسرائيلية.. الأسباب والدوافع

وأوضحت الخارجية التركية في بيان أن قطع العلاقات يشمل إغلاق المجال الجوي التركي أمام الطيران العسكري الإسرائيلي.



ورغم أن الحكومة التركية ربطت القرار بالأحداث في غزة، إلا أن توقيت هذه الخطوة بعد أشهر من اندلاع الحرب يثير تساؤلات واسعة حول الأسباب الحقيقية.



مصادر إقليمية كشفت أن الخطوة التركية جاءت بسبب التوتر التركي الاسرائيلي في سوريا، مضيفة أن كيان الاحتلال استهدف خلال الأيام الماضية مواقع عسكرية في سوريا يعتقد أنها تضم عناصر أو ضباطا أتراكا، ما أسفر وفق التسريبات عن سقوط قتلى وجرحى.



ويرى محللون أن هذه الضربات كانت الشرارة التي دفعت أنقرة لاتخاذ قرارها القاطع، معتبرين أن ربطه بملف غزة هو محاولة لتجنب الإقرار بتصعيد المواجهة المباشرة مع تل أبيب.

