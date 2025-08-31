تشاهدون في برنامج بانوراما..

قطع العلاقات التركية الإسرائيلية.. الأسباب والدوافع

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥
٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش
قطع العلاقات التركية الإسرائيلية.. الأسباب والدوافع
العالم
يناقش بانوراما في ملفه إعلان تركيا قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، في خطوة وصفتها أنقرة بأنها رد على استمرار العدوان على غزة.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان أن قطع العلاقات يشمل إغلاق المجال الجوي التركي أمام الطيران العسكري الإسرائيلي.

ورغم أن الحكومة التركية ربطت القرار بالأحداث في غزة، إلا أن توقيت هذه الخطوة بعد أشهر من اندلاع الحرب يثير تساؤلات واسعة حول الأسباب الحقيقية.

مصادر إقليمية كشفت أن الخطوة التركية جاءت بسبب التوتر التركي الاسرائيلي في سوريا، مضيفة أن كيان الاحتلال استهدف خلال الأيام الماضية مواقع عسكرية في سوريا يعتقد أنها تضم عناصر أو ضباطا أتراكا، ما أسفر وفق التسريبات عن سقوط قتلى وجرحى.

ويرى محللون أن هذه الضربات كانت الشرارة التي دفعت أنقرة لاتخاذ قرارها القاطع، معتبرين أن ربطه بملف غزة هو محاولة لتجنب الإقرار بتصعيد المواجهة المباشرة مع تل أبيب.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

حماس تثمن مواقف تركيا بقطع العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال

حماس تثمن مواقف تركيا بقطع العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال

تركيا تقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كيان'إسرائيل' وتغلق أجواءها

تركيا تقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كيان'إسرائيل' وتغلق أجواءها

الداخلية الإيرانية: الدبلوماسية الأمنية مع الجوار أولوية مهمة لنا

الداخلية الإيرانية: الدبلوماسية الأمنية مع الجوار أولوية مهمة لنا

تركيا ترد على تصريح نتنياهو بشأن 'أحداث عام 1915'

تركيا ترد على تصريح نتنياهو بشأن 'أحداث عام 1915'

0% ...

آخرالاخبار

ترامب يتعهد بالتدخل في شيكاغو إذا لم تتعامل السلطات المحلية مع الجريمة كما ينبغي

السودان.. محمد حمدان دقلو يؤدّي اليمين رئيساً لحكومة موازية في دارفور

الداخلية العراقية تنفي حدوث تفجير قرب مطار بغداد

بوتين يصل الصين في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب ولاية نيفادا الأمريكية

سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي الغربي

وزير الخارجية المصري يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني

أنصار الله: الحرب دخلت مرحلة جديدة والاحتلال سيدفع ثمن استهداف قادة اليمن

ایران تدین بشدة الجریمة الإرهابیة الصهیونیة فی الیمن

تركيا تغلق الأبواب بوجه"إسرائيل".. تضامن مع غزة أم إنذار بفتح جبهة سوريا؟!