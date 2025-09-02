قدم.. المغرب يتوج بكأس إفريقيا للمحليين للمرة الثالثة في تاريخه

وبهذا التتويج، أصبح "أسود الأطلس" أكثر المنتخبات فوزا بالبطولة التي انطلقت عام 2009، بعدما رفع رصيده إلى 3 ألقاب أعوام 2018 و2020 و2025، متقدما بلقب واحد على الكونغو الديمقراطية.

وافتتح منتخب مدغشقر التسجيل في الدقيقة التاسعة عبر كلافين فليكتي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يدرك يوسف مهري التعادل للمغرب برأسية في الدقيقة 27 بعد تمريرة عرضية من خالد بابا.

ومنح أسامة المليوي التقدم للمغرب بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 44، بتسديدة متوسطة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتفوق "أسود الأطلس".

وفي الشوط الثاني عادل توكينينا راكوتوندرايبي النتيجة لمدغشقر عند الدقيقة 68، لكن المليوي عاد مجددا ليسجل هدفا ثالثا رائعا بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 81، حسم به اللقب للمنتخب المغربي.

واستضافت كينيا وتنزانيا وأوغندا النسخة الثامنة من البطولة، في الفترة من 2 و30 أغسطس/ آب الجاري، في أول تنظيم ثلاثي من نوعه للبطولة القارية الخاصة باللاعبين المحليين.