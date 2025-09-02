إيران.. 3 مشاريع قوانين للرد على تفعيل أوروبا لـ'آلية الزناد'

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥
٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش
إيران.. 3 مشاريع قوانين للرد على تفعيل أوروبا لـ'آلية الزناد'
العالم
كشف رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي عن وجود ثلاثة مشاريع قوانين للرد على تفعيل أوروبا آلية الزناد.

وقال عزيزي إن طهران سترد بحسم على تفعيل أوروبا لآلية إعادة الحظر الأممي.

وقررت دول الترويكا، الخميس الماضي، تفعيل هذه الآلية خلال 30 يوما حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو التاريخ الذي ينتهي فيه العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يحكم خطة العمل الشاملة المشتركة وآلية الزناد.

وفي هذا السياق دعا المستشار السياسي للرئيس الإيراني مهدي سنائي إلى عدم الاستهانة بعودة إجراءات الحظر الدولية، وشدد على ضرورة بذل كل الجهود لمواجهتها.

وكان البرلمان الايراني قد بدأ بإعداد مشروع قانون يبحث خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي.

هذا فيما أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن الترويكا الأوروبية تواصل الضغط على الشعب الإيراني بالنيابة عن الكيان الإسرائيلي وأميركا.

