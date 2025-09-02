للمرة الاولی.. كييف تعترف بتقدم روسيا في وسط أوكرانيا

روسيا تتقدم في قلب الاراضي الاوكرانية؛ لم تنكر كييف التقدم الروسي، بل اقرت للمرة الاولى بدخول الجيش الروسي إلى منطقة دنيبروبيتروفسك وسط البلاد، ليؤكد الناطق باسم مجموعة قوات دنيبرو العملياتية الاستراتيجية الاوكرانية مواصلة القتال في المنطقة، فيما نفى الجيش الاوكراني سيطرة موسكو الكاملة على قريتي زابوريزكه ونوفوجورجييفكا. ويأتي هذا النفي رغم كشف مرصد المعارك 'ديب ستيت' القريب من الجيش الاوكراني عن سيطرة روسيا على تلك المناطق، مشيراً الى أن الجيش الروسي يعزز موقفه بحشد المشاة لإحراز مزيد من التقدم.

التقدم لم يكن في دنيبروبيتروفسك فقط، إذ كشف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، الجنرال فاليري جيراسيموف، عن سيطرة روسيا على اكثر من 99 بالمئة من منطقة لوغانسك، و79 بالمئة من دونيتسك، و74 بالمئة من زابوريجيا، و76 بالمئة من خيرسون. كما اعلن شن قوات بلاده هجمات مستمرة على امتداد كامل خط الجبهة تقريباً في أوكرانيا، مؤكداً امتلاك الجيش المبادرة الاستراتيجية بالكامل. فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قرية كوميشوفاخا وسط منطقة دونيتسك، إلا أن الجيش الاوكراني لم يعترف بخسارة القرية.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف:"تواصل مجموعة القوات المشتركة هجومها المتواصل على كامل خط المواجهة تقريبًا. منذ مارس، تم تحرير أكثر من ثلاثة الاف وخمسمئة كيلومتر مربع من الأراضي ومئة وتسع واربعين قرية. ويجري بنجاح إنجاز مهام إنشاء منطقة أمنية على طول حدودنا في منطقتي سومي وخاركيف. وتتقدم القوات في منطقة دنيبروبيتروفسك، حيث سيطرت على سبع قرى".

وفي ظل التقدم الروسي طرح الرئيس الامريكي دونالد ترامب فكرة جديدة، حيث كشفت صحيفة تليغراف تباحث ترامب مع اوروبا حول نشر جيش من المتعاقدين المسلحين الأمريكيين في أوكرانيا. وتهدف الفكرة لبناء تحصينات وحماية المصالح الأمريكية، ووفقاً للخطة ستتولى القوات الاوكرانية الدفاع عن الحدود المعززة على الخطوط الأمامية؛ فيما يتولى المتعاقدون الأمريكيون بناء قواعد وتحصينات استراتيجية إلا أن البعض اعتبره حلاً مؤقتاً في ظل سعي المخططين العسكريين الأوروبيين لإعادة بناء القوات الأوكرانية لتصبح العمود الفقري لأي ردع مستقبلي.