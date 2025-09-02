شاهد..استقبال يوناني حافل بالأمير الفارسي في إثينا

الإثنين ٠١ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش
العالم
شهدت العاصمة اليونانية أثينا لحظة تاريخية مع وصول النجم الإيراني الدولي مهدي طارمي، حيث أعد نادي أولمبياكوس استقبالًا حافلا لـ"الأمير الفارسي" فور انضمامه رسميًا إلى صفوف الفريق.

ونشر الموقع الرسمي لأولمبياكوس على الإنترنت بيانًا أكد فيه انضمام طارمي، وجاء فيه: "نعلن بفخر انضمام المهاجم الدولي الإيراني مهدي طارمي إلى صفوف أولمبياكوس... مرحبًا بك يا مهدي في عائلة أولمبياكوس."

كما تزين موقع النادي على الإنترنت وحسابه على منصة إنستغرام بسلسلة من الصور والفيديوهات الاحتفالية للترحيب بالنجم الإيراني، في مشهد يعكس مدى الحفاوة التي يحظى بها النجم الإيراني من الإدارة وجماهير الفريق التي أعربت عن سعادتها بالتعاقد مع اللاعب الملقب بـ"الأمير الفارسي".

ولم تقتصر لقطات الترحيب على صور الملاعب فقط، بل ظهر النجم الإيراني بجوار سيارة من طراز "أوبل"، أحد الرعاة الرسميين للنادي، والتي سيستخدمها خلال إقامته في اليونان.

ويبدأ طارمي، صاحب التجارب الثرية في أندية برسبوليس الإيراني، الغرافة القطري، ريو آفي وبورتو البرتغاليين، ثم إنتر ميلان الإيطالي، مرحلة جديدة من مسيرته الكروية مع بطل اليونان.

كلمات دليلية

