بوتين ومودي.. رحلة في سيارة 'أوروس' تسبق مباحثات ثنائية

وجاء ذلك عقب مشاركة الزعيمين في فعاليات قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في تيانجين بالصين.

ولم يتردد مودي في توثيق هذه اللحظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة مع الرئيس الروسي أرفقها بتعليق: "بعد انتهاء فعاليات قمة شنغهاي للتعاون، توجهنا أنا والرئيس بوتين معا إلى مكان اجتماعنا الثنائي. محادثاتي معه دائما ثرية ومثمرة".

و"آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج"، أو "الموكب" لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات "الليموزين" و"سيدان" و"ميني فان" لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم رئيس البلاد وستطرح في الأسواق تحت ماركة "آوروس".

وأطلق مشروع "كورتيج" بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين سنة 2012، حيث كلّفت المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، كذلك تم إنتاج نسخ تجارية من سيارات "آوروس" وطرحها في الأسواق.