لافروف: قمة شنغهاي أبرزت دفاع الدول عن مصالحها المشروعة

وقال لافروف حول تقييم المباحثات التي جرت في تيانجين والقمة بشكل عام: "إن ما جرى في تيانجين لم يكن مجرد محادثات، بل هو في الحقيقة قمتان متوازيتان: قمة شنغهاي وقمة شنغهاي+، شاركت فيهما الدول الأعضاء إلى جانب الدول بصفة مراقب أو شريك في الحوار، فضلا عن بلدان دعاها الجانب الصيني".

وأكد أن "النقاشات كانت غنية بالمضمون وتطرقت إلى أمثلة متعددة ومبادرات متنوعة، لكنها في مجملها سارت نحو هدف واحد يعكس توافق الرؤى بين المشاركين".

وأضاف: "هذه العزيمة، والتركيز على الدفاع عن المصالح المشروعة للدول، واضحة للعيان. ربما، هذا هو أبرز ما حققته كل من قمة شنغهاي للتعاون وقمة شنغهاي+".

وأشار لافروف إلى أنه تم خلال القمة طرح عدد من المبادرات، بما في ذلك مبادرات الرئيس الصيني حول إصلاح الحوكمة العالمية، وتطوير الاقتصاد الأخضر، والتعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. مؤكدا أن "كل هذه المبادرات أُخذت بعين الاعتبار، وستتم مناقشتها في أجهزة منظمة شنغهاي للتعاون عندما تنتقل رئاسة المنظمة بدءا من الغد إلى قرغيزستان".

يُذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون تأسست عام 2001، وتضم في عضويتها كلا من الهند، إيران، كازاخستان، الصين، قرغيزستان، روسيا، طاجيكستان، باكستان، أوزبكستان، وبيلاروسيا. بينما تُعد أفغانستان ومنغوليا دولتين مراقبتين، وتشارك كل من أذربيجان، أرمينيا، البحرين، مصر، كمبوديا، قطر، الكويت، جزر المالديف، ميانمار، نيبال، الإمارات، السعودية، تركيا، وسريلانكا كدول شريكة في الحوار.