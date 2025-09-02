بلجيكا بصدد الاعتراف بدولة فلسطين بالجمعية العامة للأمم المتحدة

وحسب (أ ف ب) أشار أيضا بريفو في منشور على منصة (إكس) إلى عزم بروكسل على فرض “عقوبات صارمة” على كيان "إسرائيل"، وأنّ “بلجيكا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة، وأن هناك عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية”.

وفي نهاية يوليو/ تموز، أعلن الرئيس لفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تُعقد من 9 ولغاية 23 سبتمبر/ أيلول. ومذّاك أعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنّها ستحذو حذو فرنسا.

من جهتها، قالت (رويترز)، تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تدرس فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضم الضفة الغربية، وفي وقت منعت فيه أمريكا رئيس السلطة الفلسطينية من زيارة الأمم المتحدة.

وتحت وطأة الانتقادات العالمية المتزايدة بسبب حربها على قطاع غزة، أثارت التعهدات بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية في قمة بالأمم المتحدة هذا الشهر غضب كيان الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي.

وقال بريفو في منشور على إكس إن هذا القرار يأتي "في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في فلسطين، وخاصة في غزة، وردا على العنف الذي ترتكبه "إسرائيل" في انتهاك للقانون الدولي".

وقال بريفو إن بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار مبادرة دبلوماسية مشتركة تقودها فرنسا والسعودية.

وتوصف هذه الخطوة بأنها إشارة سياسية تهدف أيضا إلى التنديد بالتوسع الاستيطاني والوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد قرار كندا بدعم إقامة دولة فلسطينية، وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن قرار فرنسا متهور.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب من رويترز للتعليق بعد بيان بلجيكا.

وقال الوزير البلجيكي إن بلاده ستفرض أيضا 12 عقوبة "صارمة" على إسرائيل، مثل حظر الاستيراد من مستوطناتها، ومراجعة سياسات المشتريات العامة مع الشركات الإسرائيلية، وإعلان قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أشخاصا غير مرغوب فيهم في بلجيكا.

وشهد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن يوم السبت انقساما شديدا بشأن الحرب في غزة، حيث حث البعض على ممارسة ضغط اقتصادي كبير على "إسرائيل"، بينما عارض آخرون بشدة مثل هذه الإجراءات.

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة في الضفة الغربية التي تحتلها "إسرائيل" وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وقال بريفو إن بلجيكا، عضو الاتحاد الأوروبي، اتخذت القرار لتكثيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية وحماس.

كما أكد التزام بلجيكا بإعادة إعمار فلسطين، مضيفا أن بلاده ستدعو إلى "إجراءات أوروبية تستهدف حماس ودعم المبادرات البلجيكية الجديدة لمكافحة ما أسماه بـ"معاداة السامية".

وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستمنع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من السفر إلى نيويورك في سبتمبر أيلول لحضور قمة الأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يعترف عدد من حلفاء الولايات المتحدة رسميا بالدولة الفلسطينية.