ترامب يعترف بتراجع نفوذ 'إسرائيل' بالكونغرس بسبب العدوان على غزة

وأضاف ترامب، في مقابلة مع موقع “ذا ديلي كولر” الأمريكي، أن كيان "إسرائيل" كان في السابق “أقوى جماعة ضغط” رآها، مشيرًا إلى أنها “كانت تسيطر تمامًا على الكونغرس، لكنها فقدت ذلك الآن”.

وأكد على ضرورة التوصل إلى وقف سريع للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أن استمراره يضر بكيان الحتلال.

وأوضح أن “إسرائيل قد تربح الحرب، لكنها ستخسر في ميدان العلاقات العامة، وهذا يلحق بها الضرر”.

وكان استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث، في مارس/آذار الماضي، أظهر تراجع الدعم لهذا الكيان اللقيط بين الجمهوريين الشباب في الولايات المتحدة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة من يحملون آراء سلبية تجاهه ارتفعت 11% مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 53%.

وبدعم أمريكي يرتكب كيان "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفًا و557 شهيدًا، و160 ألفًا و660 مصابًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيًا بينهم 127 طفلًا.