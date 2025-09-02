الأزمة الأوكرانية بين تصعيد ميداني روسي ومناورات دبلوماسية غربية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،وعلى خلفية مواقف اوروبا الاخيرة ،اعتبر أن مخاوفها من هجوم روسي واسع هو هستريا وقصص رعب، مضيفا أن روسيا لم تعارض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

فلاديمير بوتين: الهدف الوحيد لروسيا في أوكرانيا هو حماية مصالحها، فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، فلم نعترض على ذلك مطلقا.. لكن بالنسبة إلى حلف شمال الأطلسي، فهذه قضية أخرى.



هي اصل الازمة..انضمام كييف للناتو ..فروسيا التي تحقق تقدماً ثابتاً تؤكد ان عمليتها العسكرية في اوكرانيا تسير وفق أهدافها المرسومة، لكنها تشدد على أنّ محاولات الغرب في تسليح كييف لن تغيّر المعادلة.



وهنا وبحسب موسكو فإن على الدول الأوروبية إدراك الحقائق الجديدة على الأرض والكف عن صبّ الزيت على النار بدلاً من البحث عن حلول سياسية.



الكرملين بدوره اتهم الأوروبيين بتعطيل كل مبادرات السلام، مشيراً إلى أن أي مفاوضات مستقبلية يجب أن تنطلق من الاعتراف بالسيطرة الروسية الحالية على الأراضي المتنازع عليها. الكرملين اكد أنّ مبادرات السلام تتعطل بسبب الإملاءات الغربية على كييف مشيراً إلى أنّ أي مفاوضات مستقبلية يجب أن تراعي الواقع الميداني الجديد.



بالمقابل ،يناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضمانات الأمنية الخاصة بأوكرانيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية والأمين العام لحلف الشمال الأطلسي وزعيمي ألمانيا وبريطانيا، وذلك خلال زيارة يقوم بها الخميس إلى باريس.. وبحسب مصادر من مكتب زيلينسكي فإن الهدف من الاجتماع هو لتنسيق الجهود خلال المناقشات المكثفة حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا وبتعبير أدق، حول الضمانات الأمنية لأوروبا على طول حدودها الشرقية..



وخلال الاسابيع القليلة الماضية، سيطرت القوات الروسية على مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي الأوكرانية، في حين تكثفت الجهود الدبلوماسية للتوصّل إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا ،بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنّها لم تحقّق حتى الآن أيّ نتائج ملموسة.