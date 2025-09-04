في مؤتمر صحافي بدا كأنه عرض عسكري بالكلمات، وقف المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أق تورك، ليذكر من يعنيهم الأمر بأن الاتفاق المبرم بين دمشق وقسد ليس مجرد ورقة سياسية، بل التزاما يجب تنفيذه. قال الرجل بلهجة لا تخلو من التحذير، إن رفض قسد إلقاء السلاح والاندماج في مؤسسات الدولة السورية يفتح الباب واسعا أمام تفكك البلاد، ويجعل من شمالها الشرقي خاصرة رخوة تهدد أنقرة نفسها.



ولم يكن هذا التحذير منفصلا عن مشهد عسكري متسارع على الأرض. فقد أفادت وسائل إعلام محلية بأن الجيش التركي دفع، في الساعات الأخيرة، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة ما تسمى نبع السلام عند تل أبيض شمال الرقة.

في إشارة إلى أن لغة التصريحات ليست سوى الوجه الدبلوماسي لحقيقة ميدانية أشد صلابة. وبالتوازي، كشفت تقارير إعلامية أخرى عن أن أنقرة سلمت قوات وزارة الدفاع السورية دفعة من المعدات العسكرية، بينها مدرعات وحاملات جند، عبر معبر باب الهوى الحدودي.





شاهد أيضا.. قوات الاحتلال تجدد اعتداءاتها في ريف القنيطرة بسوريا







بهذا، يكتسب التصريح التركي معنى مزدوجا، فهو ليس مجرد تحذير لفظي لقسد، بل أيضا رسالة عملية إلى دمشق والعواصم المعنية، مفادها أن تركيا مستعدة للتصرف على جبهتين متناقضتين في الظاهر، تعزيز وجودها العسكري على الحدود مع قسد، ومد يد الدعم العسكري للإدارة السورية الجديدة في آن معا.



وفي خلفية المشهد، ما يزال الصراع على الشمال الشرقي من سوريا مرآة لتحولات الإقليم. فبينما يراهن الأكراد على مظلة أميركية قد تطول، تراهن تركيا على أن ميزان القوى الدولية والإقليمية سيجبرهم، عاجلا أو آجلا، على الانصياع لواقع لا مكان فيه إلا لجيش واحد في سوريا موحدة.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...