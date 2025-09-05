متحدث الرئاسة الروسية: دعوة زيلينسكي لموسكو للحوار لا الاستسلام

الجمعة ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا فلاديمير زيلينسكي إلى موسكو، لإجراء محادثات، وليس للاستسلام.

وقال بيسكوف للصحفيين على هامش منتدى التعاون الاقتصادي الأوروبي: "دعي زيلينسكي إلى موسكو للتحدث، وليس للاستسلام".

وأكّد بيسكوف، أن الرئيس بوتين لا يستبعد أي احتمالات فيما يتعلق بعقد لقاءات حول الملف الأوكراني، بما في ذلك إمكانية عقد اجتماع ثلاثي يجمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي.

وأضاف بيسكوف أن موسكو لاحظت أن زيلينسكي رفض الدعوة.

وأوضح بيسكوف: كان اقتراح بوتين، ورأينا أنه تم رفضه من قبل زيلينسكي، من خلال وزير خارجيته.

وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" على هامش منتدى الشرق الاقتصادي 2025 إن الرئيس فلاديمير "بوتين لا يستبعد أي فرص، وهو منفتح على مختلف أشكال اللقاءات".

وأضاف أن مثل هذه الاجتماعات، يجب أن تنظم لتحقيق نتيجة ملموسة، وهذه النتيجة ينبغي أن تكون محضرة بشكل جيد.

كما صرح بيسكوف، خلال مشاركته في فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي 2025 في فلاديفوستوك، إن الحديث المتداول عن ضمانات أمنية لأوكرانيا عبر نشر قوات أوروبية يعيد الأزمة إلى جذورها.

وأضاف أن: "السبب الرئيسي للصراع كان محاولة الناتو التغلغل إلى أوكرانيا، بما يضع بلادنا في موضع خطر. لذلك نحن نعتبر وجود قوات دولية، أو أي قوات أجنبية، أو قوات تابعة لدول الناتو على الأراضي الأوكرانية تهديدًا لأمننا عند حدودنا".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الأربعاء، أن أبواب موسكو مفتوحة لزيارة زيلينسكي، في حال كان جاهزا للاجتماع.

وقال الرئيس بوتين، خلال مؤتمر صحفي، اختتم خلاله زيارته للصين، أنه "أبلغ ترامب بإمكانية عقد اجتماع مع زيلينسكي"، مضيفا، "إن كان (فلاديمير) زيلينسكي مستعدا للقاء، فحري به القدوم إلى موسكو".

