عراقجي يلتقي كايا كالاس في الدوحة

الجمعة ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش
عراقجي يلتقي كايا كالاس في الدوحة
العالم
قال وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي"، وفي لقائه المفوضة السامية للسياسة الخارجية بالاتحاد الاوربي السيدة "كايا كالاس" في الدوحة: ان المتوقع من هذه المنظمة ان تقوم بواجبها في اطار "خطة العمل المشترك الشاملة" (لاتفاق النووي)، والقرار 2231، وتؤدي دورها في افشال المحاولات المناوئة للدبلوماسية؛ مذكرا الاخيرة بالمسؤولية التي تقع على عاتق المفوضية السامية المعنية بالسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي (EU)، باعتبارها "منسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي".

ونوّه عراقجي، في هذا اللقاء، بالتزام جمهورية ايران الاسلامية المستدام لمسار الدبلوماسية؛ مؤكدا على ان ايران جادة في هذا الموقف وستواصل البقاء عليه.

من جانبها، اعتبرت المسؤولة الاوروبية، ان الدبلوماسية والتفاوض، سبيلا وحيدا لإزالة القلق لدى جميع الاطراف، واكدت على ضرورة اعطاء الدبلوماسية المزيد من الفرص.

كما جرى في هذا اللقاء، بحث وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، لا سيما في ظل الإجراء غير المسؤول وغير المبرر الذي اتخذته الترويكا الاوروبية لإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة، وايضا استعراض مسار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقد تم الاتفاق، خلال اللقاء ايضا، على استمرار المشاورات خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

اقرأ ايضا.. إيران تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة منتهكي القانون الدولي

وبدأ وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، زيارة إلى الدوحة، حيث التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، واجرى مباحثات مع وفد قيادي من حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، فضلا عن لقائه بالسيدة كايا كالاس المفوضة السامية للسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

عراقجي يؤكد موقف ايران الثابت تجاه القضية الفلسطينية

عراقجي يؤكد موقف ايران الثابت تجاه القضية الفلسطينية

إيران تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة منتهكي القانون الدولي

إيران تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة منتهكي القانون الدولي

0% ...

آخرالاخبار

سموتريتش يخطط لفرض سيادة إسرائيلية على 85% من أراضي الضفة!

حزب الله وأهالي عدشيت بجنوب لبنان يشيعون الشهيد رضا زريق

مصر ترد على نتنياهو وتؤكد رفض تهجير الفلسطينيين

خلال اسبوع.. 50 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس المحتلتين

المفتي قبلان: سلاح المقاومة شرفنا وشرف لبنان ودرعه

الشيخ الخطيب يطالب الرئيس اللبناني بالدعوة لحوار وطني

مراسل العالم: نزع سلاح المقاومة يضع الحكومة اللبنانية بين التوافق والإنقسام

بالفيديو.. الاحتلال يدمر برجا سكنيا بصواريخ ثقيلة غرب مدينة غزة

خطيب جمعة طهران: تفعيل 'آلية الزناد' عمل تعسفي

بوتين يهدد باستهداف اي قوة غربية تنتشر في أوكرانيا