اليونيسف: أطفال غزة جُرّدوا من حق التعليم والمدارس أصبحت ملاجئ

الجمعة ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش
اليونيسف: أطفال غزة جُرّدوا من حق التعليم والمدارس أصبحت ملاجئ
العالم
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الجمعة، إن أطفال قطاع غزة جردوا من الحق في التعلم، وإن المدارس أصبحت ملاجئ والبيوت أنقاضا ولا مكان للتعلم.

وأضافت المنظمة أن "أكثر من 700 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم الرسمي".

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، إن إعلان كاتس تصعيد العمليات بغزة تحد للقوانين الدولية واعتراف علني بارتكاب جرائم إبادة وتهجير قسري.

إقرأ أيضا.. خبراء أمميون يطالبون الجمعية العامة بوقف إبادة ومجاعة غزة

ودعت الحركة "مجلس الأمن الدولي والقضاء الدولي إلى التحرك فورا للجم مجرمي الحرب قادة الاحتلال ومحاسبتهم".

وفي وقت سابق قال وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه "تم الآن فتح أبواب الجحيم في غزة"، وان حماس "ستواجه مصيرها المحتوم بالتدمير إن لم تقبل شروطنا". واضاف إن على حماس "إطلاق سراح المحتجزين ونزع السلاح".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

70 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة وارتفاع ضحايا المجاعة الى 376

70 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة وارتفاع ضحايا المجاعة الى 376

رغم تضييقات الاحتلال.. عشرات الآلاف يصلون بالمسجد الأقصى

رغم تضييقات الاحتلال.. عشرات الآلاف يصلون بالمسجد الأقصى

خبراء أمميون يطالبون الجمعية العامة بوقف إبادة ومجاعة غزة

خبراء أمميون يطالبون الجمعية العامة بوقف إبادة ومجاعة غزة

خلال اسبوع.. 50 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس المحتلتين

خلال اسبوع.. 50 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس المحتلتين

0% ...

آخرالاخبار

خبراء الأمم المتحدة يدعون الجمعية العامة لعقد جلسة عاجلة بشأن الوضع في غزة

بوليتيكو تتحدث عن تحول كبير في استراتيجية البنتاغون

إيران ستقدم مشروع قرار لإدانة الهجمات على المنشآت النووية

ترامب يوجه رسالة جديدة لحماس ويتحدث عن مفاوضات عميقة معها

السعودية تعلن دعمها الكامل لمصر بعد تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الغزيين

الکشف عن عملية سرية فاشلة لواشنطن في كوريا الشمالية

حماس: مجرم الحرب نتنياهو يصر على إفشال جهود الوسطاء

عراقجي يعلّق على صمت الغرب حيال تطوير ترسانة 'اسرائيل' النووية

شاهد.. الإحتلال يفتتح أبواب النار في غزة ويهدم الأبراج ويشرّد المدنيين!

خطة 'ينون'؛ استيقظوا قبل فوات الآوان