مشاريع الاحتلال في الضفة ومستقبل السلطة

هذا وترأس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا لبحث الوضع في الضفة الغربية المحتلة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل حكومته لتعزيز احتلال الضفة.

وكشفت وسائل إعلام عبرية أن 20 وزيرا في حكومة الاحتلال من أصل 24 يؤيدون فرض السيادة الإسرائيلية فورا على الضفة، في حين حذر جهاز الشاباك الحكومة من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد واسع يلقي بتداعياته على الأمن.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أدانت في وقت سابق تصريحات الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ودعواته التحريضية لتعميق الاستعمار وضم الضفة الغربية المحتلة؛ مؤكدة عزم السلطة والشعب على عدم رفع الراية البيضاء.

وبهذا الشأن تستضيف هذه الحلقة من برنامد "بانوراما" من القدس المحتلة أستاذ القانون والعلاقات الدولية د.أمجد شهاب، ومن رام الله كاتب ومحلل سياسي محمد القيق.. وتناقشهم هذه الأسئلة:

-- في قرار الاحتلال والدعوات لاحتلال وضم الضفة.. ما آخر تلك المحاولات ؟

-- وهل تمضي سلطات الاحتلال قدما في ترسيخ احتلالها للضفة الغربية عبر ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية؟

-- هل المشاريع الأميركية الإسرائيلية ستقضي على حلم الفلسطينيين في دولة مستقلة؟

-- وهل تلك المحاولات رد واضح من سلطات الكيان على دعوات غربية داعمة لإقامة الدولة الفلسطينية؟

-- ما مدى الارتباط بين ما يحصل في غزة من تهجير وقتل وإبادة وبين ما هو مخطط للضفة الغربية؟

-- إزاء دعوات الكيان لضم الضفة إلى أين يمكن أن تتجه الأوضاع بظل التعنت الإسرائيلي المدعوم أميركيا؟

-- وما هو مصير اتفاقات آبراهام علما أن بعض دول المنطقة هددت بأن ما يحصل يعيق تنفيذ اتفاقات التطبيع؟

-- هل هي إعلان مواقف واهية وضمنا داعمة لسياسات الاحتلال؟

-- وماذا عن تداعيات انهيار السلطة كما حذر الشاباك الإسرائيلي؟

-- وإذا ما انهارت ما هي التداعيات؟ وكيف ستؤول الأوضاع في الأراضي المحتلة؟

-- وأين أصبح المنع الأميركي لدخول مسؤولي السلطة إلى الولايات المتحدة عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

-- هل باستطاعة الدول التي اعترفت بإقامة دولة فلسطينية العمل على منع احتلال الضفة وتهجير أهلها وبالتالي ضرب كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..