ترامب يوجه رسالة جديدة لحماس ويتحدث عن مفاوضات عميقة معها

وأضاف ترامب: "عليهم إطلاق سراح الرهائن..! هناك 20 رهينة وقد يكون البعض منهم مات ونحن نريد استعادة الأحياء والأموات".

وجدد دعوته لحماس قائلا: "أريد إطلاق سراح جميع "الرهائن" وهذا ما قلته المرة الماضية".

وتابع ترامب: "قلت دائما إنه حين يتناقص عدد "الرهائن" تصعب الأمور".

وأكد أن حماس تطلب بعض الأشياء، مشيرا إلى أن "المفاوضات مع الحركة تأخذ بعين الاعتبار السابع من أكتوبر، هذه وضعية غير سهلة".

وحول الرسالة الأمريكية إلى حماس أوضح ترامب: "إذا أطلقتم سراح الرهينة على الفور - ستحدث أشياء جيدة، ولكن إذا لم تفعلوا ذلك - فسيكون الأمر صعبا وقذرا بالنسبة لكم.. القرار سيكون إسرائيليا" حسب تعبيره.

وقال ترامب: "هناك احتجاجات كبيرة في إسرائيل فيما يتعلق بالرهائن. لا يتعلق بالحرب. بخصوص "الرهائن". هذا يضع إسرائيل في وضع صعب. من الصعب إدارة الحرب عندما يكون هناك رهائن".