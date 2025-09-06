بوليتيكو تتحدث عن تحول كبير في استراتيجية البنتاغون

ووفقا لثلاثة مصادر مطلعة على النسخ الأولى من التقرير، فإن مسودة استراتيجية الدفاع الأخيرة، التي وصلت إلى مكتب وزير الدفاع بيت هيغسيث الأسبوع الماضي، "تعطي الأولوية للمهام الداخلية والإقليمية على مواجهة بكين وموسكو".

وأضافت الصحيفة أن "هذه الخطوة ستمثل تحولا كبيرا عن نهج الإدارات الديمقراطية والجمهورية الأخيرة، بما في ذلك الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، عندما وصف بكين بأنها أكبر منافس لأمريكا".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "من المرجح أن تثير هذه الخطوة غضب المتشددين المناهضين للصين في كلا الحزبين، والذين يعتبرون قيادة البلاد خطرا على أمن الولايات المتحدة".

وقال أحد الأشخاص المطلعين على مسودة الوثيقة: "سيمثل هذا تحولا كبيرا للولايات المتحدة وحلفائها في قارات متعددة. فالوعود الأمريكية القديمة والموثوقة أصبحت موضع تساؤل".

ولا يزال بإمكان هيغسيث إجراء تعديلات على الخطة، لكن هذا التحول بدأ بالفعل من نواح عديدة، فقد حشد البنتاغون آلافا من قوات الحرس الوطني لدعم إنفاذ القانون في لوس أنجلوس وواشنطن، وأرسل سفنا حربية متعددة وطائرات مقاتلة إلى منطقة البحر الكاريبي لاعتراض تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.

يأتي ذلك وسط ارتفاع منسوب التوتر في الأيام الأخيرة مع إعلان البنتاغون أن طائرتين عسكريتين فنزويليتين حلقتا، يوم أمس، فوق سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، محذرا كراكاس من أي تصعيد إضافي بعد هذه الخطوة التي وصفها بـ"الاستفزازية للغاية".