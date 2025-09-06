خبراء الأمم المتحدة يدعون الجمعية العامة لعقد جلسة عاجلة بشأن الوضع في غزة

وأصدر خبراء الأمم المتحدة نداء عاجلا لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، محذرين من أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك على الفور قبل الموعد النهائي في 17 سبتمبر للمطالبة بإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين في ظل "الإبادة الجماعية والمجاعة المصطنعة" في قطاع غزة.

وقال الخبراء: "الصمت والتقاعس أمران غير مقبولين في مواجهة الفظائع الجماعية. يجب على إسرائيل التوقف فورا عن عرقلة المساعدات الإنسانية الآمنة والفعالة، لكن رفع هذه القيود وحده لن يكفي لإنقاذ شعب غزة المنكوب. من الضروري إنهاء الحصار الإسرائيلي وإعلان وقف إطلاق نار فوري".

وطالب خبراء الأمم المتحدة الجمعية العامة بفتح جميع النقاط الحدودية أمام وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق تحت السيطرة المباشرة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم والإفراج عن الفلسطينيين والإسرائيليين المعتقلين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية في غزة إلى 376 قتيلا، بينهم 134 طفلا.