اجتماع مرتقب لمجلس حكام الوكالة الدولية لبحث الملف الإيراني

واعلن المندوب الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، أنّ اجتماع سبتمبر لمجلس حكام الوكالة سيبدأ يوم الإثنين المقبل، مؤكداً أنّ إيران وبرنامجها النووي سيكونان في صلب جدول أعمال الاجتماع.