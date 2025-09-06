اجتماع مرتقب لمجلس حكام الوكالة الدولية لبحث الملف الإيراني

السبت ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش
اجتماع مرتقب لمجلس حكام الوكالة الدولية لبحث الملف الإيراني
العالم
أعلن المندوب الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، عن اجتماع مرتقب لمجلس حكام الوكالة الدولية لبحث الملف الإيراني.

واعلن المندوب الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، أنّ اجتماع سبتمبر لمجلس حكام الوكالة سيبدأ يوم الإثنين المقبل، مؤكداً أنّ إيران وبرنامجها النووي سيكونان في صلب جدول أعمال الاجتماع.

