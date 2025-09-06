أزمة نيودلهي وواشنطن..

غياب "مودي" عن الأمم المتحدة ردّا على عقوبات ترامب

السبت ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٥
١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش
"أعلنت صحيفة هندوستان تايمز أن رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، لن يحضر جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك، وذلك على خلفية تصاعد التوتر في العلاقات بين نيودلهي وواشنطن."

وجاء القرار عقب فرض الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما عقابية على الهند بسبب شرائها النفط من روسيا، حيث فرضت واشنطن في السادس من أغسطس رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على واردات النفط والمنتجات البترولية الروسية إلى الهند.

ونتيجة لذلك، ارتفعت الرسوم الجمركية على واردات السلع والخدمات الهندية إلى 50%.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار عدم حضور مودي يعكس تخوف الحكومة الهندية من المخاطر المرتبطة بعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الأمريكي في ظل الظروف الراهنة.

وأوضحت أن زيارة مودي لنيويورك ستكون مؤشرا على رغبة في إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن، لكن نيودلهي تعتبر أن الظروف غير ملائمة حاليًا.

في الوقت ذاته، ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا في وقت سابق احتمال إلقاء مودي كلمة عبر الفيديو في جلسة الجمعية العامة المقررة في 26 سبتمبر.

ومن المقرر أن يمثل الهند في الجمعية العامة وزير الخارجية "سوبرامانيام جايشانكار"، في انتظار تأكيد رسمي من وزارة الخارجية الهندية.

وقد وصفت وزارة الخارجية الهندية الإجراءات الأمريكية الأخيرة بأنها "غير عادلة"، مؤكدة رفضها للرسوم الجمركية التي تؤثر على التجارة بين البلدين.

