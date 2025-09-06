سيناتور اميركي يطالب بوقف المساعدات العسكرية للكيان الاسرائيلي

وحثّ ساندرز جميع الأوساط الأميركية على الدفع نحو وقف المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة للكيان الصهيوني.

وأكد السيناتور الأمريكي في منشور عبر منصة "إكس"، السبت، أن معظم ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة هم من النساء والأطفال وكبار السن، مشيرا إلى أن البنية التحتية في القطاع دُمّرت بالكامل، بما في ذلك المساكن وشبكات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي والمدارس والجامعات.

وذكر أن حصار الجيش الإسرائيلي يمنع دخول الغذاء إلى غزة، مؤكداً أن المئات من الفلسطينيين، خصوصا الأطفال، يتضورون جوعا في ظل ما وصفه بـ"الهمجية".

ودعا "ساندرز" إلى وقف إرسال المساعدات العسكرية الأمريكية إلى كيان الإحتلال، قائلا إن "الشعب الأمريكي لا يريد إرسال مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب إلى الحكومة الإسرائيلية لتجويع الأطفال في غزة."

وتأتي تصريحات ساندرز في ظل استمرار الابادة الجماعية التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 64 ألف شهيد فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 162 ألف مصاب ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة المئات بينهم 134 طفلا.