بالفيديو..

غوغل وتحالف الشركات يغذون آلة الحرب الإسرائيلية.. تقارير تكشف!

السبت ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش
العالم
في غزة بينما تتركز الأنظار على دخان القصف وصرخات الأطفال تحت الركام.. هناك جبهة أخرى لا تقل خطورة، جبهة خفية تتحرك خلف الشاشات وصفقات المليارات، جبهة الشركات العالمية التي تغذي آلة الحرب الإسرائيلية للاستمرار بجرائمها. 

آخر التقارير كشفت أن شركة غوغل الأميركية أبرمت عقدا مع مكتب رئيس وزراء الاحتلال بقيمة خمسة وأربعين مليون دولار.

العقد بدأ أواخر يونيو الماضي ويمتد لستة أشهر، ويستهدف نشر البروباغندا الإسرائيلية عبر منصات مثل يوتيوب والإعلانات الرقمية، بهدف تضخيم رواية الاحتلال وإنكار المجاعة في غزة، رغم تأكيد الأمم المتحدة أن المجاعة تضرب القطاع فعليا.

غوغل ليست وحدها... فشركة مايكروسوفت قدمت للجيش الإسرائيلي خدمات ذكاء اصطناعي وسحابة متطورة، بينما دخلت أمازون مع غوغل في مشروع 'نيمبوس' لتوفير قدرات هائلة للمراقبة وتحليل البيانات.

شركات الأسلحة كان لها نصيب وافر؛ من لوكهيد مارتن و إلبيت سيستمز إلى كاتربيلر التي زودت الاحتلال بجرافات مدمرة للمنازل، و أوشكوش التي سلمته آليات مدرعة.


شاهد أيضا.. تنديد عربي بتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة



أما في مجال الشحن والطاقة، فقد ظهرت ميرسك في نقل معدات عسكرية، فيما ضخت شيفرون مليارات عبر صفقات الغاز.

وإلى جانب كل ذلك، يبرز الدور المالي لبنوك مثل باركليز و بي إن بي باريبا، والمستثمرين الكبار مثل بلاك روك و فانغارد الذين يمولون الشركات الداعمة للاحتلال.

هكذا يتحول العدوان إلى منظومة متكاملة... رصاص يطلق من بندقية، لكنه ممول من بنك، ومصنع في شركة، ومضخم عبر خوارزمية.

منظومة تكشف أن الاحتلال لا يقف وحده... بل يسنده تحالف من الشركات العابرة للقارات، في حرب على الحقيقة والإنسان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

تفاصيل خطة هاليفي السرية التي اجهضها نتنياهو

تفاصيل خطة هاليفي السرية التي اجهضها نتنياهو

المرصد الأورومتوسطي يكشف الحقائق بشـأن مواصي خانيونس

المرصد الأورومتوسطي يكشف الحقائق بشـأن مواصي خانيونس

كاتب صهيوني: قوة

كاتب صهيوني: قوة "اسرائيل"وهم يقودها نحو الإنهيار

مصر: غزة تشهد مجاعة متكاملة الأركان من صنع الاحتلال

مصر: غزة تشهد مجاعة متكاملة الأركان من صنع الاحتلال

0% ...

آخرالاخبار

حصيلة اليوم 701 من العدوان الاسرائيلي على غزة

الأزهر محذرا من لعبة 'روبلكس': تهديد مباشر للأطفال

كتائب القسام: استهدفنا 3 دبابات إسرائيلية في غزة

مستوطنون يحرقون منشأتين زراعيتين للفلسطينيين بالضفة+فيديو

غوغل وتحالف الشركات يغذون آلة الحرب الإسرائيلية.. تقارير تكشف!

عراقجي: تبادل الرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء ما زال مستمرا

التوتر الفنزويلي الأميركي: هل ينفجر الصراع الخفي؟

الشهيدين محمد وحسين محمود النجار

باحث إيراني: إيران متمسكة بالشفافية وتفتح نافذة تعاون مع الوكالة الدولية

سوريا بين فكي كماشة