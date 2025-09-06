عناق الغياب..

الشهيدين محمد وحسين محمود النجار

السبت ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش
العالم
في جنوب لبنان حيث ينطق التراب شجاعة ويعتلي العز كل ذروة تكتب يوما بعد يوم قصص التضحية التي لا تنتهي.

هناك في قلب هذا الوطن الصامد نشأ شابين كشهابين أضائا سماء المقاومة، حمل دروبهما دعوات أم جعلت من حنانها سلاحا ومن صبرها طريقا إلى الفخر، وأب انغرس في روحيهما حب الجهاد، فكان الموت في سبيله شرف الحلم.

اختارا السير معاً واستشهدا معاًـ شهيدين رسمت دمائهما لوحة خالدة لن تمحوها الأيام.

في ازقة بنعفول كانت خطوات حسين وأخية محمد الملقب بأسد الناقورة أشبه بالوعد الذي ينمو مع الأيام، طفلان تملئهما أحلام المقاومة وترتسم على وجهيهما ملامح العزم.

ففي هذا البيت الصغير كان الوالد يغرس معاني الجهاد بقلبين لا يعرفان الخوف، وام تزين دعائها بحروف الصبر والتسليم.

العائلة لم تكن فقط حاضنة بل كانت منارة تشعل في روحيهما حب التضحية، وهكذا نشأ الشقيقان على يقين أن الحياة لا قيمة لها إلا في سبيل قضية أكبر، فكانت كل خطوة منهما تقترب أكثر من ساحات الكرامة.

وتقول أم الشهيدين محمد محمود النجار وحسين محمود النجار: الأولاد ربوا مع بعضهم، وضلوا مع بعضهم كل العمر، حتى استشهدوا.. لكن محمد صفاته شيء، وحسين صفاته شيء.

ويقول والدهما: جاء محمد وقال يا أبي أنا اريد أن أدخل بصفوف المقاومة.. عندك معارضة؟ قلت له لا.. ما عندي معارضة.. خض الذي تريد أن تخوضه، والذي ما قدرت أنا أعمله إعمله أنت.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

الشهيد أحمد اللاذقاني: من مقعد الدراسة إلى ميادين البطولة

الشهيد أحمد اللاذقاني: من مقعد الدراسة إلى ميادين البطولة

محمد علي الأطرش.. شهيد علی طريق القدس

محمد علي الأطرش.. شهيد علی طريق القدس

0% ...

آخرالاخبار

حصيلة اليوم 701 من العدوان الاسرائيلي على غزة

الأزهر محذرا من لعبة 'روبلكس': تهديد مباشر للأطفال

كتائب القسام: استهدفنا 3 دبابات إسرائيلية في غزة

مستوطنون يحرقون منشأتين زراعيتين للفلسطينيين بالضفة+فيديو

غوغل وتحالف الشركات يغذون آلة الحرب الإسرائيلية.. تقارير تكشف!

عراقجي: تبادل الرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء ما زال مستمرا

التوتر الفنزويلي الأميركي: هل ينفجر الصراع الخفي؟

الشهيدين محمد وحسين محمود النجار

باحث إيراني: إيران متمسكة بالشفافية وتفتح نافذة تعاون مع الوكالة الدولية

سوريا بين فكي كماشة