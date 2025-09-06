مستوطنون يحرقون منشأتين زراعيتين للفلسطينيين بالضفة+فيديو

وقالت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، في بيان، إن مستوطنين "اقتحموا تجمع العراعرة في بلدة جبع، شرق القدس المحتلة، وأقدموا على إحراق بركسين (منشأتين زراعيتين)، يعود أحدهما للمواطن مصطفى عراعرة، والآخر لأحد أبناء التجمع".

وأشارت المنظمة إلى أن الاعتداء يأتي في إطار الهجمات المتواصلة التي ينفذها المستوطنون ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية، بهدف التضييق على الأهالي ودفعهم إلى ترك أراضيهم قسرًا.

وفي قرية شلال العوجا شمال مدينة أريحا، أفادت المنظمة بأن مستوطنين مسلحين من البؤر الاستيطانية، اقتحموا تجمع شلال العوجا، وأطلقوا أغنامهم بين مساكن المواطنين، وأتلفوا ممتلكاتهم الخاصة.

وأكدت أن هذه الانتهاكات تتكرر بشكل شبه يومي وتشكل تهديدا مباشرا لاستقرار وأمن السكان.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خلال أغسطس/ آب الماضي، نحو 1613 اعتداء ارتكبها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون على فلسطينيين وممتلكاتهم، بينها 431 اعتداء ارتكبها مستوطنون.