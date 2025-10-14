وزير الصحة الايراني يزور مصر

وسيعقد الإجتماع باستضافة العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول، ويناقش أهم القضايا الصحية في المنطقة، بما في ذلك القضاء على مرض شلل الأطفال، وحالات الطوارئ الصحية، وبرامج التحصين، والرعاية التلطيفية، وتغير المناخ، والتداعيات المترتبة على "العقوبات" التي تطال قطاع الصحة العامة في البلدين.

كما سيتم، بالمناسبة، عرض وجهات النظر الفنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل وزير الصحة والمدراء المعنيين الذين سيحضرون الاجتماع.

وعلى هامش اجتماع "الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط"، سيجري وزير الصحة الإيراني، مباحثات مع المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط "حنان بلخي"، وآخرين من وزراء الصحة لدى الدول الاقليمية.