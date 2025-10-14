بالفيديو..

كارثة إنسانية تلوح في الفاشر ونداءات عاجلة لرفع الحصار!

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش
يومٍ دامٍ جديد، استهدفت فيه مسيّرات تابعة لقوات الدعم السريع قرية “عد بابكر” شرقي الخرطوم وقرى مجاورة، ما أسفر عن مقتل طبيبٍ وابنه وإصابة آخرين.

مصادر محلية أكدت أن مسيّرتين نفذتا الهجوم، فيما أظهرت مقاطع مصوّرة حرائق التهمت منازلَ في المنطقة المستهدفة.

وفي تطور متزامن، هاجمت مسيرات الدعم السريع مدينة الدبة شمالي السودان، حيث أصابت محيط كلية الهندسة، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى وعدد من الجرحى.

الجيش السوداني من جانبه أعلن صدّ هجومٍ جديدٍ في الفاشر بشمال دارفور، مؤكداً تدمير كامل القوة المهاجمة، بينما استمرت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمسيّرات، وسط قصفٍ للأحياء السكنية.

الحصار المفروض على الفاشر منذ أكثر من عامٍ ونصف، حوّل المدينة إلى بؤرة إنسانية مغلقة، مع نداءات متصاعدة من ناشطين ومنظماتٍ إغاثية لرفع الحصار فورًا والسماح بدخول المساعدات.

وتحذر تكية الفاشر من مجاعةٍ وشيكة تهدد مئات الآلاف من المدنيين، بعد نفاد الغذاء وارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.



شاهد أيضا.. مقتل أكثر من 60 شخصا في الفاشر بهجمات لقوات الدعم السريع

منظمة الأمل والملاذ للاجئين أكدت تنفيذ عمليات إغاثة محدودة في المناطق القريبة، لكنها وصفت الوضع بالكارثي وغير المسبوق.

وفي موازاة ذلك، أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان بيانًا حذرت فيه من أن الأزمة السياسية هناك تؤجّج العنف المسلح وتعمّق معاناة المدنيين.

تحذيراتٌ تأتي قبل اجتماعٍ مرتقب لمجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي في أديس أبابا، وسط مخاوف من أن تمتد أزمات الشمال والجنوب لتشكل أكبر تهديدٍ لاستقرار القرن الأفريقي منذ عقود.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

