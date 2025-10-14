غموض الاتفاق العسكري مع الجزائر يثير الجدل في تونس.. إليكم التفاصيل!

اتفاق لم يمر جون ردود أفعال في الأوسط السياسية التونسية حيث طلب بيان جبهة الخلاص السلطات بنشر مضمون الاتفاق وعرضه على المؤسسات المختصة.

وقال بلقاسم حسن عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة وقيادي بجبهة الخلاص:"نحن مع دفاع مشترك ومع دبلوماسية مشتركة وكل ذلك ومع الجزائر تاريخ كامل من التكامل فقط القضية التي دفعنا فيها في جبهة الخلاص هي إعلام الشعب التونسي بهذه الاتفاقية أن لا يسمع بها الخارج من إعلام خارجي إعلام الشعب التونسي بها ووضعها في المؤسسات المعنية بالأمر ولا أحد ضد التعاون بين تونس والجزائر".

تقول البيانات الرسمية أن هدف الاتفاق تطوير القدرات العملياتية لجيشي البلدين في ظل تحديات إقليمية ودولية أمر تتقبله الأطرف المساندة للرئيس قيس سعيد معتبرة أن تلاشي دور الجامعة العربية يدفع دول نحو عقد اتفاقيات أمنية وعسكرية فيما بينها".

وقال منصف بوزاري وهو قيادي بحركة الشعب:" واحدة من العناوين الكبرى للعمل العربي المشترك هو العمل الدفاعي والعسكري وهذا سلب مثاقد جميع الدول العربية وباعتبار جميع الدول العربية أصبحت غير موجودة فعليا وعمليا إذن فعديد الدول العربية إن كان المشرقية منها أو المغربية منها طبعا تبحث على تعاونات وعلى اتفاقيات وعلى شراكات".

يفعّل الاتفاق شركة شاملة أمنياً وعسكرياً بين تونس والجزائر ويشمل مجالات تدريب وتبادل المعلومات وحماية الحدود استكمالاً لاتفاق 2001 لكن مراقبين يطرحون ما إذا كان ذلك كافياً لكي تحمي تونس نفسها.





وقال صلاح الدين الجورشي وهو محلل سياسي:" المنطقة ككل رغم أن يقال بأنها تتجه نحو السلام ولكن في تقديري المنطقة ماشية نحو بزيد من التوتر على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي هناك دول عديدة في أوروبا الآن تدعو إلى الاستعداد للدفاع للحرب هناك زيادة في ميزانية وزارات الدفاع في معظم البلاد في المنطقة في الحوض المتوسط ، إذن هناك نوع من الخوف من المرحلة القادمة ربما السلطة السياسية في تونس قررت أن تستبق الأحداث ولكن المشكلة في استباق الأحداث هذه هو هل الجزائر وحدها كافية لكي تحمي تونس؟".

قد يتم لاحقا تقييم نجعة الاتفاق متى وضع قيد التنفيذ.

يقارب الفاعلون السياسيون في تونس موضوع الاتفاق العسكري الأخير مع الجزائر بشكل حذر رغم ذلك يبدو أن غياب الوضوح بشأن مضمون الاتفاق هو ما يعيق بلورة مواقف محددة من الجميع.



